El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hoy que esperará a que pasen las elecciones presidenciales en México para continuar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que también comparten con Canadá.

En una entrevista publicada este jueves en la plataforma de internet del diario The Wall Street Journal, Trump destacó que mantendría las negociaciones del acuerdo “un poco flexibles” hasta después de las elecciones en México.

“Entiendo que muchas cosas son difíciles de negociar antes de una elección. Tienen elecciones próximas en poco tiempo. Entiendo que eso lo hace un poco difícil para ellos”, agregó el presidente estadunidense.

Insistió en que Estados Unidos terminaría el TLCAN si los tres países socios fueran incapaces de lograr un trato justo, que calificó como “un acuerdo Trump”, lo que podría incluir conversaciones sobre el financiamiento de un muro fronterizo.

Trump afirmó que México pagaría por la construcción para ampliar el murocomo parte de más amplias negociaciones para revisar el TLCAN.

“Pueden pagarlo indirectamente a través del TLCAN”, aseveró Trump. Añadió: “hacemos un buen trato con el TLCAN, y, por ejemplo, voy a tomar un pequeño porcentaje de ese dinero para destinarlo al muro. ¿Adivina qué? México estaría pagando”.

“Puede que México no quiera llegar a un acuerdo mediante el TLCAN, lo cual está bien, así que terminaría con el TLCAN, lo que creo que sería francamente positivo para nuestro país”, explicó Trump.

Sobre el tema migratorio, Trump declaró que resultaría “tonto” no lograr un acuerdo a favor de los jóvenes migrantes que arribaron en su niñez beneficiados con el programa de deportación diferida conocido como DACA.

“Lo estoy haciendo desde el punto de vista del corazón, lo estoy haciendo desde el punto de vista del sentido común. Lo estoy haciendo desde otro punto de vista también”, expresó. Añadió que muchos de estos jóvenes “trabajan duro, tienen empleos. Necesitamos trabajadores en este país”.

Finalmente, en la porción de la entrevista que destacó el Journal, Trump sugirió que ha desarrollado una relación positiva con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a pesar de sus mutuos insultos públicos.

“Probablemente tengo una muy buena relación con Kim Jong Un”, declaró. Agregó: “Tengo relaciones con personas. Creo que ustedes están sorprendidos”.

No obstante, cuestionado sobre si había hablado de manera personal con Kim, el presidente manifestó: “No quiero comentar sobre eso. No estoy diciendo que lo he hecho o no. Simplemente no quiero comentar”.

