Está claro que los mexicanos no se toman las cosas tan en serio y muestra de ello es el fenómeno en el que se ha convertido uno de los spots de Movimiento naranja, cuya tonada, cantada por un pequeño indígena llamado Yuawi López, lo mismo se escucha en los tiempos oficiales del partido en radio y televisión que en fiestas, públicas o privadas, en memes, montajes de audio y su ritmo surge hasta de teléfonos celulares.

Una versión en jazz de Movimiento naranja; otra más a ritmo de cumbia… Memes sin fin, doblaje de programas y películas famosas. El resultado de la campaña política ha sido una sorpresa inclusive para sus creativos, pues el video subido a la página de YouTube del instituto político ya suma más de 12 millones de visitas.

El colmo del éxito de esta viral campaña es que se haya colado en las listas de Spotify, esta semana, como la melodía número uno de las mejores 50 ¡a nivel global!

LO QUE DICE LA LEY

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el 31 de octubre de este 2017 que se suspenderían los spots de campañas electorales que utilicen a menores de edad con fines propagandísticos.

Determinó que “cuando se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la tutela de sus derechos, sin que resulte necesario probar que el acto o conducta genere un daño a los derechos de las personas menores de edad”.

Dictaminó además que las medidas cautelares en la difusión de propaganda político-electoral son procedentes cuando se trata de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“En tanto que, para efectos de su protección, lejos de exigirse la acreditación de la afectación, basta que su derecho se coloque en una situación de riesgo”, puntualizó.

Aunque esta resolución data del 31 de octubre de este 2017, algunos partidos políticos optaron por usar a menores de edad en sus spots.

Todo iba bien. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se había dado cuenta de que algo andaba mal en la difusión de los spots políticos.

Resolvió suspender los anuncios si recurren a imágenes de menores de edad como recurso propagandístico.

Actualmente, partidos como Movimiento Ciudadano y PRD difunden spots con niños como columna vertebral del mensaje electoral, aunque a lo largo de la historia la mayoría de los institutos políticos han acudido a esta práctica.

Sin embargo, para el 3 de diciembre, el la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida, entre ellos su participación en spots de partidos políticos.

Al emitir la Jurisprudencia 5/2017 con el rubro “Propaganda política y electoral. Requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niños, niñas y adolescentes”, el TEPJF determinó que el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros derechos inherentes a su personalidad, que pueden resultar lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos políticos.

Por ello, “si en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su madurez”.

La jurisprudencia referida tiene fundamento en lo dispuesto en los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este criterio, obligatorio para todas las autoridades y actores políticos, permite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En otras palabras, los niños, sí van.

Siempre sí pueden hacer uso de los menores de edad, siempre y cuando tengan autorización de quien ejerza la patria potestad o tutela sobre ellos, y se tome en cuenta la opinión de los propios menores de edad.

DE VIRAL A MEME

La participación de Yuawi, el pequeño indígena protagonista del video, ha llamado la atención de los internautas; para bien y para mal…

El video de precampaña de Movimiento Ciudadano es el nuevo viral de Facebook. Yuawi, el niño protagonista se ha ganado el corazón de millones de usuarios en las redes sociales.

SPOT Y YUAWI SE QUEDAN

El 8 de enero pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas cautelares solicitadas por el partido Morena, en contra de dos spots de radio y televisión en los que aparecen niños, así que el anuncio de Movimiento Naranja y Yuawi, se quedan.

Tanto el de Movimiento Ciudadano Karaoke, en la que niños y niñas en un estudio de grabación intrepretan la melodia clásica del partido, como el de el niño huichol Yuawi.

Morena solicitaba que ambos fueran retirados del aire por considerar que debían protegerse los derechos humanos de los niños, pero los consejeros explicaron que el spot cumple con todas las disposiciones del Protocolo para la aparición de niños y adolescentes en spots de radio y televisión que aprobó el INE.

En el proyecto de resolución se precisó que el partido Movimiento Ciudadano presentó escrito firmado por la madre y el padre del infante, en el que manifiestan su conformidad para que la imagen de su hijo pueda ser captada y difundida en medios audiovisuales, internet y medios impresos, en específico respecto del spot de Movimiento Naranja.

De igual manera, Movimiento Ciudadano entregó la manifestación de puño y letra del niño, en el sentido de querer participar en la propaganda mencionada.

Sobre el video en la plataforma de YouTube en internet, se indicó que se trata del mismo contenido de los promocionales pautados, por lo que -bajo apariencia del buen derecho- no existen elementos para suponer que se trata de propaganda contratada o pagada, por lo que gozan de una protección reforzada de la libertad de expresión y de información.

ENTREVISTA A YUAWI

“Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento naranja, Movimiento Ciudadano… Na, na, na, na yuju…”

Él es Yuawi José de Jesús López Carrillo, su rostro y su voz se han popularizado, luego de que grabara un spot electoral del Partido Movimiento Ciudadano.

¿A raíz de que empezaste a salir en las redes sociales la gente te apoya cuando cantas?

“Algo, no tanto… No. Cuando canté solo una vez en un restaurante, todos ahí, se quedaron mudos. Les dije ¿Ese aplauso? ¿Esos aplausos? Y ellos… (nada)”

Yuawi tiene 9 años de edad y estudia el cuarto año, es originario de la Sierra Norte de Jalisco, de la localidad Nueva Colonia.

Hace cinco años dejó su lugar de origen y hoy en día vive en Jerez, Zacatecas, con su padre, quien busca darle una mejor oportunidad de vida.

“Allá no hay comunicación, ni celular, ni nada. ¿Ya fuiste? Yo ya no te puedo mentir, allá te pierdes, si llevas carro te tienes que llevar llantas de fierro para que no se te ponche, porque te puedes quedar en la sierra y allá el coyote te cena”, señaló José López, papá de Yuawi.

El padre de Yuawi le enseñó a cantar.

“Yo soy medio músico, que anda aquí, que fundó la música de Venado Azul, música regional huichol y estilo, soy el fundador de la música wirarica de la Sierra Norte de Jalisco, de ahí viene; mi hijo aprendió jugando conmigo, a los cinco años dedique tiempo, dedicación y paciencia”.

En la memoria de Yuawi hay también dolor y ese sentimiento lo expresa cantando… dedicándole una canción a su mamá, quien lo abandonó a los tres años.

“Esta canción (es) dedicada a mi madre, quien me dejó a los tres años… ‘Ya me voy destrozado para nunca volver…’”

Por las mañanas, Yuawi acude a su escuela, a la cual es trasladado por su director, quien también lo regresa a una pequeña vecindad en donde vive, por las tardes, después de hacer su tarea y jugar, va con su padre a cantar en donde se les permita.

“Cuando no hay nada, entramos a los restaurantes, él (Yuawi) canta, pasa y recolecta voluntariamente, pero ya estamos cansados de eso, necesitamos un trabajo digno”, expresó José López.

El sueño de Yuawi es que nunca le falte el trabajo.

¿Qué quieres ser de grande?

“Pues ser grande, que nunca falte el trabajo.

¿En qué te gustaría trabajar?

“Cantar en eventos grandes porque yo quiero el trabajo, porque el trabajo me lleva a muchas partes, quiero conocer partes”.

Yuawi ha viajado a Canadá y a Brasil, donde fue invitado a cantar.

“Nos invitó el embajador de Canadá y me hice amigo de su hijo; nos llevaron al cine a ver la película ‘La Bella y la Bestia’”.

El spot electoral interpretado por Yuawi ha inspirado memes, remix y hasta ha sonado en bares.

“Yo le agradezco mucho a la gente por todos los memes, hasta dicen que estoy muerto y yo sigo vivo, aquí estoy”.

¿Y te faltan muchos años, no Yuawi?

“Sí, hasta llegar hasta papá o hasta abuelito”.

¿Qué sientes de que la gente baila igual que tú hasta en los antros?

“Bonito, muy bonito, me da ánimo”.

