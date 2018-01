En caso de obtener la candidatura a la Jefatura de Gobierno, y de ganar ese cargo, Salomón Chertorivski indicó que será el quien gobierne y no algún grupo de exfuncionarios intelectuales que lo rodean.

Ante las críticas de sectores del PRD que lo señalan como carente de arraigo en la izquierda, Chertorivski se definió como socialdemócrata y aseguró tener el respaldo de los más importantes “pensadores de México”.

“Uno está afortunadamente vinculado a sus colaboradores, a sus colegas, y eso no es inocuo, por supuesto que tengo la fortuna de que, a quienes considero los grandes pensadores de este país, me pueden asesorar, uno no va solo en esto, pero la jefatura de Gobierno recae y recaerá en mi persona, mi formación es socialdemócrata.

Como casi ningún otro contendiente tengo seis o siete libros publicados, que sí he escrito, con editoriales serias, me siento un individuo construido en la social democracia y defenderé la ideología del PRD porque comulgo con ellos”, señaló.

El aspirante encabezó un encuentro con empresarios en la sede de la Cámara Nacional de Comercio, ante quienes presentó sus siete ejes de campaña y 70 propuestas puntuales que recogió en el libro “Siete Pecados Capitales de la CDMX”, que presentará la próxima semana.

En el encuentro estuvieron representantes del llamado Grupo de los 9, que incluye a las cámaras nacionales restaurantera, patronal, de desarrolladores inmobiliarios, de tiendas de autoservicio, de la construcción, hotelera, y de arquitectos, entre otras.

Los siete ejes formarían parte de un plan de gobierno que, de acuerdo con Chertorivski, se deben “atender de inmediato, con profundidad, con decisión y con dinero, porque tampoco hay soluciones mágicas”.

Ante los dirigentes de cámaras insistió en que hay que transparentar todo el ejercicio del servicio público, desde el ingreso de dinero a las arcas, hasta el desempeño de cada funcionario público, utilizando para ellos las nuevas tecnologías.

“Con los desarrolladores, por ejemplo, vamos transparentado trámites y permisos, que se sepa cuándo iniciaron los trámites, cuánto tardaron, que se califique a las alcaldías de cuánto tardaron fuera de la norma, vamos usando la tecnología para transparentar todo”, aseguró.

El exsecretario de desarrollo económico puntualizó que, tras la fractura social que representó la crisis económica nacional de 1994, la Ciudad de México tuvo otro momento de implosión: el bando 2, emitido por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Esto nos generó la raíz de una buena parte de nuestros problemas, que generó tráfico, inseguridad, el traslado de gente en microbuses que parecen botes de basura con ruedas.

En las ciudades dormitorio no se hace comunidad, y en las zonas que se deshabitaron porque no había vivienda, no se generó comunidad”, indicó.

