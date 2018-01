A sus 95 años, Stan Lee fue acusado de acosar sexualmente a cada enfermera que ha estado en su casa, a quienes suele manosear, pedirles sexo oral y mostrarse desnudo por su casa de Los Ángeles, California.

Así lo difundió al Daily Mail, quien destacó que el genio de Marvel ha acosado “a cada enfermera que ha estado en la casa”.

Incluso la compañía que provee el servicio de enfermería a celebridades y clientes de alto nivel ya ha tomado cartas en el asunto, y está en medio de una disputa legal con los abogados del creador de Spider-Man y The Avengers.

Se desveló que Lee solía pedir a las enfermeras sexo oral mientras se encontraba en la regadera, además de pasearse desnudo y querer ser “complacido” en su dormitorio, según publicó el tabloide británico.

Por su parte el abogado de Lee, Tom Lallas, negó categóricamente estas acusaciones “falsas y despreciables”, y dijo que su cliente tiene toda la intención de luchar para proteger su buen nombre y su carácter impecable.

El representante legal precisó que no han recibido ninguna denuncia penal, pero Stan Lee sí ha recibido extorsiones y chantajes para que dé dinero a cambio de no llevar el caso a los medios de comunicación.

“El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no le pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada”, advirtió Lallas al Daily Mail.

Con información de Excélsior