El gran prestigio de la Universidad de Harvard, se mantiene gracias a las maravillosas mentes que la conforman.

Innovadores, emprendedores, ganadores de prestigiosos premios como el Pulitzer y el Nobel conforman la plantilla de profesores que moldean a las futuras generaciones de líderes, y que seguramente leen miles de libros para enriquecer sus clases.

Ante ello, Business Insider preguntó a algunos profesores de esta prestigiosa institución académica, sobre los libros que consideran que los estudiantes deberían leer este 2018 que comienza.

La buena noticia es que no necesitas ser estudiante de Harvard para poder leerlos y aprender. La “mala” es que algunos de los títulos están en inglés, pero pueden servirte para practicar.

Teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith

El Nobel de Economía, Eric Maskin, recomienda a uno de los ya clásicos sobre el estudio de esta ciencia social.

“Todos los estudiantes de economía conocen ‘La riqueza de las naciones’, pero este libro presenta una visión más rica y matizada de la naturaleza humana que su más famoso sucesor”, explica el economista, autor de La paradoja de Arrow.

Tiene un precio de lista de 319 pesos en su versión física y de 19 pesos en la versión electrónica de Librerías Gandhi.

Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence, de Joseph Aoun

El premio Nobel de Química, EJ Corey, recomienda este libro, editado por el MIT, donde el autor habla sobre cómo educar a la siguiente generación de universitarios, para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Tienen un precio de 447 pesos en su versión electrónica, según Librerías Gandhi.

Just Mercy (Por compasión), de Bryan Stevenson

El profesor de inglés y ganador del Pullitzer, Stephen Greenblatt, recomienda este Bestseller, testimonio sobre la defensa de convictos pobres en los estados del sur de Estados Unidos.

Tiene un precio de 326 pesos, en su versión impresa en inglés, y en su versión electrónica en español tiene un precio de 229 pesos, en Librerías Gandhi.

Anna Karenina, de León Tolstoi

Claudia Goldin, profesora de historia económica y economía del trabajo de esta institución, considera que esta novela es relevante para aprender sobre el cambio técnico en la agricultura y cómo incentivar a los trabajadores a adoptarlo.

“No hay mejor novela que conozca sobre cómo las mujeres- de élite, inteligente, educada- son ignoradas y oprimidas y tienen que enfrentar algunos problemas con la ley”, comenta Goldin.

Tiene un precio de 266 pesos en su versión impresa y desde 60 pesos en su versión electrónica, de acuerdo con Librerías Gandhi.

The Internationalists, de Oona Hathaway y Scott Shapiro

El profesor de Psychología, Steven Pinker, recomienda este libro que explica el declive de la guerra y la conquista interestatal, con relación al Pacto de Paz Kellogg-Briand de París, firmado en 1928, que declaró la guerra como ilegal.

“El libro presenta una visión general de la escena internacional, dando sentido a muchos cuestiones que se desarrollan en las noticias y en la historia reciente.”, describe Pinker.

Tiene un precio de lista de 611 pesos, según Librerías Gandhi.

Así que si todavía no sabías que libros leer este 2018, esta lista puede ser el inicio.

Si quieres saber más, visita Dinero en Imagen.