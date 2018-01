La cantante Britney Spears ya puede decir “¡Oops!… Lo hice de nuevo”, como lo sentenciera el título de su álbum Oops!… I did It again de 2000, pues ya recupero el tonificado cuerpo de colegiala que junto con sus hitsla hicieron famosa y salió a presumirlo a las playas de Hawaii.

A sus 36 años, la princesa del pop demuestra que ya está lista y en forma para recuperar su título y su prEsencia en las listas de éxitos musicales.

Britney recibió el año en las playas de Hawaii acompañada por sus hijos Sean, de 12 y Jayden James, de 11 años; así como su actual y fortachón novio, Sam Asghari, de 23 años.

Las instantáneas de sus vacaciones las publicó en su cuenta de Instagram, donde sus 18 millones de fieles seguidores en la red social se han percatado de que la curvilínea figura de Britney está de vuelta y con un bikini amarillo de infarto.

