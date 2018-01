El equipo de Pedro Kumamoto, aspirante al Senado de la República por la vía independiente, al recorrer varios municipios jaliscienses para recopilar las cinco mil firmas que faltan para completar las 115 mil que les requiere el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha encontrado con que otros equipos están aprovechando el fenómeno Kumamoto para llevar agua a su molino.

“Hay personas que están recolectando firmas y dicen: ‘¿Conoces a Kuma? Pues fírmame’, y la gente piensa que la firma es para mí y en realidad es para otra candidatura, advirtió Pedro Kumamoto, en entrevista.

“Es muy importante que cuando saquen el celular y vayan a firmar les enseñen que están firmando por Pedro Kumamoto o por los aspirantes a una candidatura independiente por nosotros (Wikipolítica).

“¿Cómo los pueden identificar? Sólo los que tengan un gafete con este arbolito (y lo muestra en su celular) podemos recolectar firmas, nadie más”, aclaró.

Desde su perspectiva, estos hechos no ameritan presentar una denuncia ante las autoridades electorales.

“Me decían que nos iban a detener, que nos iban a maicear, que me iban a callar o que me iban a matar. Nunca he callado las injusticias y hemos logrado pasar iniciativas como Sin Voto no hay dinero, la reducción de recursos a los partidos, nunca van a llegarnos al precio, no van a comprar silencios y definitivamente seguimos vivos, felices, haciendo política”.

Lamentó la ola de violencia que ha alcanzado a políticos y aspirantes a cargos públicos, como el asesinato de Saúl Galindo, diputado del PRD.

Con información de Excélsior