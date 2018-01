Critican al youtuber Logan Paul por mostrar a un hombre ahorcado en video

En un intento por hacer conciencia acerca del suicidio, el Youtuber Logan Paul ha levantado un “monsón de críticas”, esto después de publicar el pasado domingo un video de 15 minutos -grabado en el Monte Fuji, en Japón- en el que muestra gráficamente el cuerpo de una persona colgada.

“Esta es mi primera vez, nunca había enfrentado criticas como estas antes, porque nunca había cometido un error como este antes”, escribió Logan en un comunicado lanzado en sus redes sociales este lunes.

En el video, que fue eliminado por Logan, se puede ver al youtuber junto a un grupo de amigos caminando por el bosque cuando a lo lejos distinguen el cuerpo de un hombre colgado y al que en diversas ocasiones realizan zooms mientras esperan la llegada de la policía.

“No hice esto por visitas, tengo visitas. Lo hice porque pensé que podría hacer una onda positiva en internet, no causar un monson de negatividad”, asegura Logan en el comunicado.

Logan, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Twitter, reconoció la responsabilidad que conlleva realizar ese tipo de publicaciones, sobre todo al ser una figura pública:

“A menudo me acuerdo de cuán grande es el alcance que realmente tengo y con gran poder viene una gran responsabilidad, por primera vez en mi vida me arrepiento de haber manejado ese poder incorrectamente. No volverá a suceder”

Los seguidores de Paul se han pronunciado tanto en favor como en contra, en algunas de las respuestas se puede leer:

“Y no hay nada malo en mostrar un cuerpo muerto a millones de personas”, “¿Piensas que una disculpa nos hará olvidar lo que hiciste?, no, estás cancelado, adiós”, “Hiciste lo correcto, Logan”.