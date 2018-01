En Paracho, Michoacán, hay euforia por la alta demanda de guitarras construidas con motivo de la película Coco de Disney Pixar. Todos los días se construyen cientos de estos instrumentos musicales, particularmente destinados para los niños.

Leopoldo Ignacio Hernández Ruiz es uno de los lauderos que produce 200 guitarras infantiles a la semana y piensa que es momento de arraigar el gusto por la música entre niños y adolescentes: “Hay que fomentar más la cultura y lo que viene siendo la música para que no haya tanto delincuente ni tantas malas persona en el futuro; nosotros lo único que estamos haciendo es metiéndole logotipos parecidos a la película de Coco, pero la guitarra en sí viene siendo la misma… la misma calidad sí es igual”.

Paracho, pueblo ubicado en la zona indígena de Michoacán, es considerado el principal comercializador de guitarras en México; todos los días se producen 200 piezas 100 por ciento artesanales.

Salvador Meza Vargas, otro laudero experimentado, dice que Paracho está de cabeza por la alta demanda de guitarra con motivos de la producción hollywoodense que retrata el culto a los muertos en México: “Muchos amigos tienen bastante pedidos de estas guitarras; hay muchas que las hacen en serie y ya no se dan abasto para cumplir con sus clientes. Luego llegan a los talleres personas que preguntan si tienen guittarras como las de Coco o dónde las pueden conseguir; ahorita Paracho está de cabeza, el Coco lo trae vuelto de cabeza”.

En su propio taller, Salvador construye una réplica de la guitarra emblemática de Coco; cuida los detalles para que no sea igual a la que exhiben en la película, instrumento diseñado por Germán Vázquez Rubio, artesano michoacano radicado en Estados Unidos: “Se les hacen unas variaciones para que no sean idénticas, por ejemplo el ribeteado es de doble yarda, para no hacerla exacta se le puso nada más una yarda de un solo hilo para que no sea exacta y no haya ese tipo de controversia de derechos de autor”.

Don Salvador asegura que la guitarra que elabora artesanalmente no es muy costosa, por los diseños a pesar de replicar a la de la película, es única.

La madera con la cual elabora esta guitarra es de calidad media, así solicitada por su cliente, con un costo aproximado a los 2 mil pesos, pero en general hay guitarras hechas con finas maderas que rondan los 18 mil o 20 mil pesos: “Se pide que fueran específicamente de aguacate, porque ya le han construido otros instrumentos de esa madera y ya le agarró confianza a esa madera. Están hechas también con tapa de pino, pino canadiense blanco, incrustaciones de concha, lo que es el diapasón de rajador, puente de rajador, lo que es el emboquillado también tiene concha con picos de nogal, la yarda es de jaboncillo con nogal y el aro de aguacate con fondo de aguacate ”.

Salvador espera construir más guitarras por encargo y hacer un diseño propio que le permita tener éxito internacional como su paisano Germán Vázquez Rubio, el creador del diseño de la guitarra que usa el personaje Miguel en la entrañable película.

