veces los amigos no dan muy buenos consejos. Ese fue el caso de Hugh Jackman y un compañero de profesión -cuyo nombre no ha querido revelar el actor australiano-, que le instó a abandonar su papel de Wolverine en X-Men cuando apenas ni se había estrenado la primera película, allá por el año 2000. Por suerte para los fans de la franquicia, Jackman no hizo caso a esta advertencia.

“Recuerdo haber terminado de rodar la primera película, y un compañero mío que estaba en Hollywood decirme: ‘Amigo, no he escuchado cosas buenas de la película. Deberías asegurarte otra cosa antes de que se estrene’. Afortunadamente él estaba equivocado, pero nadie lo sabía realmente, no había un género de cómic. Las películas de cómics casi no existían en ese momento”, esclareció Jackman acerca del suceso en declaraciones a Variety durante la promoción de su nuevo proyecto, El gran showman.

En aquel momento, muchos críticos llevaron a examen el papel como director de Bryan Singer. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón al propio cineasta y, por supuesto, a los actores que confiaron en la buena salud y el futuro prometedor al que aspiraba X-Men en forma de saga. Hugh Jackman apostó decididamente por el papel de Wolverine y desde entonces llevó a cabo nueve películas, hasta que Logan cerró el círculo a finales del año pasado.

Con el adiós del actor australiano a la franquicia, mucho se ha especulado en torno a quien será su sustituto encarnando al personaje de las garras de adamantium. La irrupción de Dafne Keen en la reciente Logan, en el papel de X-23, fue muy aplaudida por el público. Vista la gran aceptación, los responsables de la franquicia así como el director de Logan, James Mangold, ya han asegurado que habrá película de Laura Kinney en solitario.

Estrenada en julio del año 2000, X-Men obtuvo unas ganancias por valor de 300 millones de dólares en todo el mundo. El éxito de la película dio lugar a un sinfín de secuelas y spin-offs, entre los que destacó la trilogía protagonizada por el Wolverine de Hugh Jackman. Algunos incluso la catalogan, pasados los años, como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Visto lo visto, Hugh Jackman hizo bien en no escuchar según qué consejos.

Con información de Excélsior