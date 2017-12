De encaje, algodón, lino, licra o seda, así como de formas y tamaños, los calzones en colores amarillo y rojo son parte del ritual de fin de año de muchos mexicanos, y en especial, de las mexicanas que buscan amor o dinero en el año venidero.

Y es que dicha prenda es parte de la lencería que muchas mujeres elegirán para dar la bienvenida al 2018, en donde, de acuerdo con un sondeo de Notimex, se detectó que seis de cada 10 optarán por el color rojo para conseguir un amor, y cuatro prefieren el amarillo para atraer dinero.

Por ello, en esta época del año es común encontrarlas en ambos colores, afuera de las estaciones del Servicio de Transporte Colectivo Metro, en tianguis, así como en tiendas departamentales, donde abarrotan los estantes y exhibidores.

Los precios de estas prendas oscilan entre 20 y 300 pesos, dependiendo del lugar en el que se adquieran, e incluso se pueden encontrar ofertas donde ofrecen dos piezas por 30 pesos o cuatro de ambos colores por 250 pesos.

“Dicen que el dinero va y viene, así que prefiero comprar calzones rojos para encontrar el amor, pues más vale mal acompañada que sola”, comentó Mari López, quien es secretaria.

Por su parte, una ama de casa quien prefirió omitir su nombre, resaltó: “yo creo que este año usaré calzones amarillos, es más importante el dinero, ¿el amor qué?”.

Mientras que algunas jóvenes, pertenecientes a la generación Millennial, opinaron que “eso de usar calzones rojos o amarillos ya está pasado de moda, el dinero sólo se puede obtener con el trabajo y el amor no es algo que me quite el sueño”.

Con información de Excélsior