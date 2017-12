Pleito de bosques, no conflicto agrario en Cajonos: Mafud

+ El responsable de la política interna informa que se reforzó la seguridad y señala que no habrá impunidad y que se castigará a los homicidas

El secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, declaró que tras el enfrentamiento entre habitantes de San Miguel y San Pedro Cajonos, en Villa Alta, se reforzó la seguridad en la Sierra Juárez y que no habrá impunidad para los homicidas de dos habitantes de San Pedro Cajonos.

“Habrá diálogo con las 2 comunidades, pero se aplicará la justicia contra los responsables de los crímenes”, señaló.

Asimismo precisó que no se trata de un conflicto de límites de tierras, sino de aprovechamientos de bosques.

Indicó que alrededor de las 13.30 horas del miércoles fue informado del enfrentamiento entre las comunidades de San Miguel Cajonos y San Pedro Cajonos, en un bosque al que acudieron los habitantes de San Pedro “a limpiar una parte y a sacar unas tablitas” –así lo explican ellos—, argumentando que tenían permiso para hacerlo, sin embargo fueron agredidos por vecinos de San Miguel Cajonos.

Informó que en el lugar hubo 2 muertos de San Pedro Cajonos y que se habló de 15 personas retenidas en San Pedro y 8 ó 0 en San Miguel.

Al final dijo que sólo eran 7 personas las retenidas en San Miguel Cajonos y que ya fueron liberadas.

Dijo que inicialmente San Miguel reclamó la desaparición de 6 personas y que ya aparecieron 4 que estaban refugiadas en otras comunidades, mientras la policía continúa la búsqueda de otras 2 personas.

Refirió que la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Preventiva está en la zona, junto con agentes del ministerio público y peritos, realizando la necropsia de ley y la búsqueda de los desaparecidos.

Informó que este viernes una comisión de San Miguel y otra de San Pedro estarán en la capital para iniciar una etapa de diálogo, aunque también en el caso de San Pedro analizan qué Cabildo acudirá a la mesa de diálogo, pues el relevo de autoridades será el 1 de enero próximo.

“Va a haber diálogo, pero también habrá justicia y se aplicará la ley contra los responsables de los dos homicidios. Tan pronto la Fiscalía General del Estado identifique a los responsables, se actuará con órdenes de aprehensión. No habrá negociación de la justicia ni habrá impunidad”, subrayó.

Aclaró que no se trata de una disputa de límites sino de extracción de madera.

Añadió que los problemas agrarios sí se han atendido y que se interviene en aras de que no se confronte la población y aclaró que la Secretaría no es autoridad agraria, ni tribunal ni procuraduría en la materia, sin embargo en lo que va de la actual administración se han resuelto 7 casos.

“Hemos resuelto 7 asuntos agrarios. En el sexenio de Gabino Cué se resolvieron 6 en 6 años”, informó.

Por último dijo que se tienen 383 asuntos agrarios que son prioridad y que se les busca una solución desde que fueron heredados por la anterior administración.

“Definitivamente el conflicto entre San Miguel y San Pedro Cajonos no es agrario. Es un pleito de un bosque donde unos entraron a sacar madera y otros reclaman que es suya.

Aquí va a haber seguridad. Hubo gente lesionada y se está atendiendo. Ninguno está grave afortunadamente”, concluyó.