Durante 15 años Alexandra sufrió violencia intrafamiliar. Las agresiones no cesaron tras la separación. Ella siguió con todos los protocolos para que una mujer denuncie violencia. Recibió protección de las autoridades en una entidad con alerta de género, pero no fue suficiente porque hoy está muerta. Su madre, hermanas y sus hijos acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja contra el Ministerio Público y de la Fiscalía General de Jalisco encargados de brindarle protección.

“Era una persona muy positiva, muy alegre, ella sí estaba asustada, estaba muy mortificada por sus hijos principalmente, pero ella estaba confiada en que las cosas tenían que salir bien, porque ella lo estaba haciendo por donde debía ser. Justicia, justicia, justicia”, comentó Teresa Castellanos, madre de Alexandra.

“Lamentamos la muerte de Alexandra, es una muerte que nos hiere, nos lastima, que nos deja sacudidos porque estas noticias no deberían de estar dándose a la luz pública, no porque se debieran callar sino porque no debieran de ocurrir. Su muerte debe ser un grito que reclame justicia y de acciones contundentes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está iniciando esta investigación para identificar de manera precisa las omisiones señalar a los responsables y proponer las soluciones que nos lleven a que este tipo de omisiones, de descuidos, de desatenciones, de yerros de la justicia no vuelvan a ocurrir”, aseveró Primer Visitador CEDHJ, Eduardo Sosa Márquez.

Alexandra presentó denuncias ante diversas autoridades, gritó por auxilio a través de las redes sociales y señaló a presuntos culpables. Y hoy es parte de la cifra de feminicidios. Dos adolescentes huérfanos lloran su ausencia y la negligencia de las autoridades.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos revisará a detalle el actuar de distintos funcionarios públicos.

“No deberá exceder del término de 10 meses, es una investigación compleja que habrá de revestir las entrañas de todo el sistema que está diseñado por las instituciones y las leyes que en este caso no operaron de la manera que todos deseamos como ciudadanos”, indicó Sosa Márquez.

Mientras tanto, el sábado se realizará una marcha en repudio de la muerte de Alexandra.

Con información de Excélsior