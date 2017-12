Salarios de los SSO se pagan con recursos del Seguro Popular

El salario de al menos cuatro mil 325 trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se paga con recursos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) o Seguro Popular, confirmaron fuentes gubernamentales y sindicales, con base en la revisión de la Cuenta Pública 2016 elaborada por la Auditoría Superior de la Federación(ASF).

La Auditoría indicó que en la revisión de ese año se encontraron irregularidades y recuperaciones probables por 915 millones de 271 mil 700 pesos en el Seguro Popular de Oaxaca. Agregó que éste destinó 25.5% de sus recursos a “remuneraciones a personal”, lo que equivale a 584 millones 671 mil 100 pesos.

No obstante, en el tabulador de sueldos y salarios, del mismo año, sólo se reporta a 852 trabajadores; nómina que implica un gasto anual de 112 millones 212 mil 976 pesos. Para que los más de 584 millones 671 mil pesos que detectó la ASF se gastaran en sueldos, a cada trabajador se le tendrían que destinar más de 55 mil 810 pesos mensuales y 669 mil 726 al año.

Según el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (Sityps), Saúl Ulises Cortés Maldonado, con estos recursos se cubren sueldos de empleados ajenos al organismo y estimó que dichos pagos ascienden hasta los mil millones de pesos al año.

“Es una situación muy complicada porque son más de cuatro mil 300 trabajadores que quincena por quincena se les hace un pago de la remuneración de su trabajo, pero que no son trabajadores del Seguro Popular. Ese dinero se desvía y al desviarse se deberían estar fincando responsabilidades”, afirma Cortés Maldonado.

Estas irregularidades, agrega, se arrastran desde los sexenios de Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y continúan en la actua administración a cargo de Alejandro Murat Hinojosa.

“Año con año se vienen desviando del Seguro Popular aproximadamente mil millones de pesos en pagos a trabajadores que no se emplean dentro del Seguro Popular, sino que son empleados en otra institución o en otro organismo, en este caso los Servicios de Salud de Oaxaca” señala.

De acuerdo con información oficial, los recursos del Seguro Popular sólo deben destinarse a fortalecimiento de la infraestructura, acciones de promoción y prevención, medicamentos y material de curación, caravanas de la salud, apoyo administrativo, operación de unidades médicas y remuneraciones al personal.

Según funcionarios de los servicios de Salud que pidieron reservar su identidad, el pago de trabajadores de los SSO con recursos del Seguro Popular implica un “desvío de recursos millonario porque es un organismo público descentralizado” que opera con otros fines, como el abastecimiento de medicamentos y la afiliación de beneficiarios.

Agregaron que el Seguro Popular “no es una institución para pagar sueldos, sino de financiamiento nada más: como medicamentos, compra de ambulancias, gastos de electricidad y únicamente para el salario de los trabajadores del REPSS, no para el pago de los sueldos de los SSO”.

Más irregularidades

De acuerdo con la ASF, las principales observaciones al manejo de los recursos del Seguro Popular, desde 2009 y hasta 2015, fueron por irregularidades en la adquisición y manejo de medicamentos, remuneraciones a personal que no fue lozalizado en su centro de trabajo o que no está involucrado en la prestación de atención médica, falta de documentación justificativa de las erogaciones. También se identificó nómina no pactada para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales). Este tipo de observaciones representaron un 43.2% de las posibles recuperaciones en los años auditados.

