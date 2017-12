Después de que en julio pasado se desveló que el nuevo Señor del Tiempo iba a ser una mujer, los fans de Doctor Who esperaban ansiosos la llegada de la primera Señora del Tiempo. La cadena británica BBC ha emitido el día de Navidad un especial titulado Twice Upon a Time, en el que Jodie Whittaker toma el testigo de Peter Capaldi como el nuevo Doctor.

Para deleite de los espectadores, la BBC ha publicado el video de la secuencia en la que se produce la reencarnación del Doctor, con las últimas palabras del duodécimo Señor del Tiempo.

“Corre rápido. Sé amable. Doctor… te dejo ir”, afirma el protagonista.

Como se trata de un personaje inmortal, el doctor se regenera en un cuerpo distinto y, por primera vez en la historia de la serie, adquiere una apariencia femenina.

“Oh, brillante”, expresa la nueva protagonista de la serie de ciencia ficción de la BBC.

Poco después de que Whittaker haga su aparición estelar, la TARDIS explota y el 13º Doctor se precipita al vacío, y todo apunta a que aterrizará pronto en la Tierra.

La nueva reencarnación del Doctor no es la única novedad de la undécima temporada, ya que la serie contará con un nuevo showrunner tras la salida deSteven Moffat, quien estuvo al frente de Doctor Who en los últimos 12 años.

Chris Chibnall (Broadchurch) es el nuevo guionista y productor ejecutivo de uno de los buques insignia de la BBC.

Junto con Whittaker, completan el reparto de los nuevos episodios Bradley Wals(Ley y Orden), como Graham; Tosin Cole (Hollyoaks), como Ryan; y Mandip Gill(Hollyoaks), como Yasmin.

Con información de Excélsior