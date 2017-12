Tres horas y diez minutos parecían más que suficiente para incluir todas las escenas necesarias en Star Wars: Los Últimos Jedi. Sin embargo, a Rian Johnson no le quedó más remedio que recortar su versión original del filme, que contaba con hasta 20 minutos más de metraje.

El director anunció ya que esta versión extendida irá incluida en la edición en DVD y Blu-Ray del largometraje. Más de 20 minutos de escenas eliminadas que en el futuro se podrán disfrutar por separado, eso sí, en la mencionada edición especial.

La web de Slashfilm recabó toda la información posible acerca de estas escenas, dejando así una explicación sobre cada una de ellas a disposición de los seguidores que así lo deseen. Para los fans que no quieren perder ni el más mínimo detalle, aquí está una descripción de las secuencias que se quedaron fuera de Los últimos Jedi.

LA ÚLTIMA LECCIÓN DE LUKE SKYWALKER A REY

https://i0.wp.com/media2.slashfilm.com/slashfilm/wp/wp-content/images/IMG_2380-700×319.jpg

La razón final por la que Rey abandona la isla de Ahch-To* es una escena eliminada. Todo ocurre después de que ambos hablen en la cueva donde Luke menciona a Darth Sidious. Rey se da cuenta de que alguien llega a la isla y Luke le dice que se trata de un grupo de saqueadores. Rey pretende entonces ayudar a los cuidadores, pero Luke le espeta: “si los ayudas ahora, los invasores volverán más fuertes y empeorarán las cosas en el futuro”. Skywalker le pregunta si ella estará siempre ahí para protegerlos, argumentando que un Jedi solo actuaría para mantener el equilibrio.

Rey hace caso omiso, enciende su sable y sale corriendo sobre las rocas (en la fotografía que ilustra estas líneas) en ayuda de los cuidadores. Pero cuando llega al lugar, nada es lo que parece. Todo aquel jolgorio no es un ataque, sino una fiesta celebrada por los propios cuidadores. Todos miran a Rey, confundidos, pero pronto reanudan la fiesta. Y Rey, atónita, ve a Chewbacca sentado tan tranquilo junto a un grupo de Porgs y R2-D2.

“¿En serio?”, le pregunta Rey a Chewie antes de salir de allí furibunda y buscar las explicaciones de Luke. Skywalker admite que lo siente, pero que precisamente eso -la reacción de Rey- es lo que necesita la Resistencia y no los restos de una vieja religión fallida. Rey llora y comprende que sus verdaderos amigos están muriendo. Rey le dice que estaba equivocada al creer en él y se va corriendo, convirtiéndose en la gota que colma el vaso para que Rey abandone la isla.

LA TRAMA DE CANTO BIGHT

https://i0.wp.com/media2.slashfilm.com/slashfilm/wp/wp-content/images/ZZ65485691.jpg

La parte de la historia que se desarrolla en Canto Bight sufrió varios cambios en post-producción. El jefe de diseño de criaturas, Neil Scanlan, confesó que se crearon más de 85 criaturas para esa secuencia, pero muchas de ellas fueron víctimas del corte.

Por otra parte, en el montaje original de la película se dedicaba más tiempo a aclarar la relación entre Rey y Finn, así como a sentar las bases del romance entre Rey y Finn. Rose reprende a Finn por “suspirar por Rey”, algo que Finn niega rápidamente y esgrime que él fue criado para luchar y que finalmente había encontrado algo por lo que pelear cuando encontró a su amiga Rey. “Lo que sea”, responde Rose un poco celosa.

También hubo algunos cambios en la escena en la que Finn está en el hipódromo de Canto Bight mientras Rose recuerda su infancia. En la escena original, la historia de la infancia de Rose era un poco más profunda y Finn también compartía su pasado con ella, revelando una conexión adicional entre los dos personajes: ambos tenían familiares apresados por la Primera Orden. Sin embargo, casi toda la secuencia fue regrabada.

CAMEO EN LA NAVE DE SNOKE

http://cdn.collider.com/wp-content/uploads/2017/11/star-wars-last-jedi-snoke-slice-600×200.png

A bordo del Mega Destructor Estelar había una escena adicional de Finn y Rose mientras tratan de escabullirse de la Primera Orden a través de uno de los ascensores. En la edición original, el actor Tom Hardy tenía un cameo como soldado de asalto de la Primera Orden en esta secuencia.

Un grupo de soldados de asalto se sube al ascensor, por lo que Finn y Rose se ponen nerviosos. Uno de los soldados se gira lentamente hacia Finn y lo mira. Entonces Finn se da vuelta con su uniforme de oficial imperial y le pregunta cuál es su problema. El soldado de asalto, interpretado por Hardy, dice “¡Sé quién eres, FN 2187! ¡Maldita sea, nunca te imaginé como oficial!”.

Se da a entender de esta manera que ambos personajes crecieron juntos. Sin embargo, parece que los soldados no están al tanto de la traición de FN. Quizá la Primera Orden escondiese dicha información a su ejército para que a otros no se le pase la misma idea por la cabeza. Podría ser también la escena del cameo de los príncipe William y Harry, aunque no se ha confirmado.

PHASMA, A TIRO LIMPIO

El montaje final le “robó” una interesante escena a la Capitana Phasma. En esta secuencia eliminada, que ocurría después del enfrentamiento entre Phasma y Finn, el héroe de la Resistencia intenta convencer a un grupo de soldados de asalto de que se unan a su causa, desenmascarando las verdaderas intenciones de la Capitana. Ésta, ni corta ni perezosa, saca su arma y dispara contra los seis o siete Stormtroopers, asesinándolos sin dejarles ni un segundo para pensar.

ALMIRANTE HOLDO

https://i0.wp.com/media2.slashfilm.com/slashfilm/wp/wp-content/images/laura-dern-last-jedi.jpg

Otros ‘reshoots’ modificaron, en cierta medida, la percepción de la audiencia del personaje interpretado por Laura Dern. La Almirante Holdo tenía, en la versión original, una actitud más condescendiente con Poe, llegando incluso a reclamarlo mediante apodos cariñosos. Según Slashfilm, si se analizan los labios de la actriz durante la película, se puede ver cómo a veces no cuadra el movimiento con lo que realmente está diciendo.

ALGO MÁS DE POE Y FINN

https://cdn.movieweb.com/img.news.tops/NEOOjzE9SlsMSS_1_b/Star-Wars-Last-Jedi-No-Romance-Poe-Finn.jpg

Según el montador de la película, Bob Ducsay, había más escenas de compadreo entre Finn y Poe que simplemente tuvieron que ser eliminadas del montaje final por cuestión de tiempo. “Hay una escena en la que Poe se encuentra por primera vez con Finn después de que se haya recuperado. Va justo antes de que Leia abofetee a Poe”, concreta Ducsay.

Y añade: “Es realmente solo una escena de amigos. Básicamente se están poniendo al día. Y es una escena realmente buena. La única razón por la que no está en la película es por el tiempo. Realmente amo esa escena. Pero es el tipo de cosa que puedes poner o no, que quedará bien. Pero no hay nada que hayamos eliminado que no debiera sacarse de la película”, confirma el editor.

Con información de Excélsior