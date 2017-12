El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio carta abierta a los precandidatos para que salgan en los spots de sus partidos políticos, aunque aclara que hay elementos que podrían actualizar los actos anticipados de campaña, como la solicitud explícita del voto a favor de un precandidato, o el solicitar que no se vote por algún otro.

Lo anterior luego de confirmar la decisión de la Comisión de Quejas del INE, que declaró improcedentes la solicitud de medidas cautelares del PRD contra los spots del PRI en los que sale su precandidato José Antonio Meade.

En su queja, el partido alegó que en los spots referidos se promueve el nombre e imagen de José Antonio Meade, precandidato único de ese instituto político, quien, según el actor, al tener dicha calidad no tendría derecho a acceder a dichas pautas en radio y televisión.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas, señalando que la aparición de precandidatos únicos en spots de radio y televisión a los que tienen derecho los partidos políticos, por sí misma, no es ilegal, ya que para que se actualice una diversa irregularidad debe tomarse en cuenta otros elementos, así como sus efectos y trascendencia a efecto de verificar si se afecta o no la equidad en la contienda electoral.

La Sala Superior determinó que, en el caso, no se advierten elementos que pusieran en riesgo la equidad o que implicarán una ventaja indebida que justificara la adopción de medidas cautelares, ello porque no se advierte que de manera evidente se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados o que el contenido de los promocionales genere un riesgo grave o inminente a la equidad ante el hecho de que no se advierte una manifestación clara y explícita de solicitud del voto del electorado en general de cara a la jornada electoral.

Con información de Excélsior