El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray afirmó que el proceso electoral en México no tiene porqué generar incertidumbre en la renegociación del TLCAN, cuya quinta ronda de conversaciones iniciará el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Abordo del avión presidencial previo a la llegada a Vietnam, el funcionario destacó que nuestro país es una democracia y parte de su normalidad son las elecciones que generan un reto a las instituciones para que sigan funcionando de manera normal.

“En particular, no debe ser una distracción la actividad política que, insisto, es normal, es un signo de nuestra buena salud democrática, el que haya tiempos de intensidad política no debe ser motivo ni pretexto para detener o distraer nuestras negociaciones comerciales con todo el mundo no sólo con Norteamérica”, aseveró.

Reiteró que México negocia con Estados Unidos y Canadá con la convicción de lograr un buen acuerdo comercial, aunque siempre tiene presente el escenario adverso que significaría concluir con este tratado que data de 1994.

“México acude a esta mesa con seriedad, de manera constructiva y queriendo llegar a un acuerdo. Ahora bien, tenemos que estar preparados para que haya o no haya acuerdo, tenemos que entender que hay distintos escenarios y lo hemos dicho más de una vez, México es más grande que el TLCAN y hay vida después del TLCAN por supuesto creemos que es mejor el futuro del país con una buena renegociación”, puntualizó.

Aclaró que de alcance el acuerdo en la renegociación el comercio con Estados Unidos continuaría bajo reglas diferentes y habría un rebalanceo natural del comercio mexicano hacia otras latitudes.

TPP SIGUE ADELANTE

Respecto a la participación del presidente Enrique Peña Nieto en la reunión de líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) en Da Nang, Vietnam, Videgaray Caso aseguró que México habrá de refrendar su postura a favor del libre comercio y la integración regional pese a las voces que opinan lo contrario como es el caso de Estados Unidos, cuyo mandatario, Donald Trump, estará presente.

“México es un país que cree en el libre comercio y cree en la integración comercial como una vía para alcanzar la prosperidad y la inclusión y esa posición es la que habrá de mantener México en APEC y en todos los foros”, sostuvo.

Respecto al Acuerdo Transpacífico, el llamado TPP, el canciller Luis Videgaray informó que este viernes, tiempo de Vietnam, el presidente Peña Nieto asistirá a un encuentro con sus homólogos de las 11 naciones que componen este mecanismo donde mostrará un respaldo para que siga adelante.

“El objetivo es precisamente darle un impulso al TPP para que continúe como un acuerdo y una plataforma de integración comercial. México lo ha dicho muchas veces cree en el TPP y vamos a seguir impulsando que el TPP se concrete como una plataforma de integración comercial en Asia-Pacífico”.

“La salida de Estados Unidos seguramente llevará a la necesidad de hacer algunos ajustes en el texto del TPP y tanto el tipo de ajustes como las expectativas de tiempo en cómo lograrlo es lo que se hablará en la reunión de líderes”, subrayó.

Durante los trabajos del Foro APEC se anticipa un diálogo entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump.

Con información de Excélsior