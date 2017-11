Joselo Rangel participa en la FILO 2017

En el marco de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro Oaxaca (FILO) 2017, el compositor y escritor, Joselo Rangel, se presentó con la conferencia denominada “La frontera entre el rock y la literatura”, en las instalaciones del Museo Textil de Oaxaca.

Joselo Rangel, quien es integrante de la banda de rock “Café Tacvba” y publica la columna “Crócknicas marcianas” en el diario Excélsior, expresó su simpatía y amor por la música y la literatura, al asegurar que los sentimientos los expresa mejor con esta manifestación artística.

El escritor y músico relató que estas dos actividades son procedimientos similares, ambos se disfrutan; sin embargo, la diferencia radica en que con la literatura suele estar más cercano a la gente y conoce las ciudades, todo lo contrario cuando anda en giras con el grupo de rock.

“La música empieza de la improvisación, compongo con guitarra en mano y plasmo historias, todo lo contrario con la literatura que escribo cuentos o historias, no uso cosas que me pasan sino lo que veo, además de que no sé a dónde irán a parar”, destacó Joselo Rangel.

El escritor se presentará este martes en la conversación con Mariana H, con la conferencia “La frontera entre el rock y la literatura”, en el Foro FILO, en punto de las 20:00 horas.