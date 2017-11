Homenaje a Iturbide y a Poniatowska en la FILO

Sea desde la fotografía o la literatura, lo que mueve a Graciela Iturbide y a Elena Poniatowska es la pasión por la vida y el deseo de seguir creando. Ambas fueron homenajeadas en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2017, donde aseguraron que tienen muchas historias por contar desde la imagen y la palabra.

“No me quiero morir, quiero seguir fotografiando lo que pueda. Mi cámara es el pretexto para conocer la vida, espero tener el tiempo para seguir haciendo mi trabajo y que cada foto siga siendo una sorpresa, cuando ya no lo sea, la dejo”, dijo la fotógrafa al hablar de su obra en Graciela Iturbide. Retrospectiva, que se exhibe en el Centro de las Artes de San Agustín.

Iturbide siempre ha estado cerca de Oaxaca a través de retratar su vida y por su amistad con Francisco Toledo. Es célebre su foto conocida como La Señora de las Iguanas o La Medusa de Juchitán, una pieza que forma parte de esta retrospectiva que la lleva a pensar en el destino de su acervo, que se conforma de muchísimos materiales y que ella mantiene bien organizado y preservado.

“Mi Archivo sólo Dios sabe cómo esté; pienso que está bien porque tengo cajas libres de contaminación, tengo sobres donde están mis negativos pero evidentemente cada vez que voy y fotografío son muchos rollos, muchas fotos que no sirven, pero también muchas fotos que sí”, aseguró Iturbide, quien dijo que en México las condiciones para preservar los materiales fotográficos son fatales y ya no hay dónde resguardarlos, por lo que está en el proceso de ver en dónde va a dejar su archivo, quizás en alguna institución del extranjero.

Por su parte, Elena Poniatowska, al recibir el homenaje y conversar con la poeta Natalia Toledo y el escritor Fabrizio Mejía Madrid, dijo: “Quién soy, cómo soy, yo no sabía que quería hacer conmigo misma, qué clase de cosa iba a salir de adentro. Durante años decía: ‘como dice Carlos Monsiváis’, ‘como dice Sergio Pitol’, ‘cómo dice Guillermo Haro’, no me sentía segura de sacar mis propias opiniones”.

Poniatowska celebró su cercanía con Oaxaca a través de dos oaxaqueños con los que tuvo contacto y fueron protagonistas de dos de sus novelas: la soldadera Jesusa Palancares, y el ferrocarrilero Demetrio Vallejo, quienes la acercaron a esta tierra y a otras realidades, sin embargo dijo que no tiene mucha capacidad de pensar la realidad, pues considera que, como decía T.S. Elliot, el hombre no aguanta mucha realidad.

“Yo no tengo tanta relación con la realidad, no soy una mujer, ni un hombre, ni un perro, no soy nada realista, yo invento lo que yo quiero, en mi cabeza y no sólo cuando sueño, no sólo cuando duermo, a veces también durante el día. Si yo tuviera mucho que ver con la realidad no sería ni escritora, no sería periodista, tendría una posibilidad que jamás he tenido de ganar dinero, de saber dónde está el dinero, yo nunca sé dónde está el dinero, por ejemplo, en México una posibilidad de enriquecimiento personal es a través de la política obviamente y eso jamás”, señaló.

Las dos creadoras recibieron un homenaje de la 37 Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que inició el sábado y concluirá el 12 de noviembre. También Rius, Sergio González Rodríguez y el periodista Carlos Pasarán Jarquín, quienes fallecieron este año, serán recordados en este encuentro que, aunque tiene como eje temático “Frontera y migración”, tiene una vocación central: ayudar a reconstruir Oaxaca, afectada por el sismo del 7 de septiembre.

Con la campaña de recaudación ¡Tejamos Oaxaca!, la Feria busca llevar los libros, sus creadores y animadores, a las comunidades afectadas, pero también recaudar fondos, tal como señaló Guillermo Quijas Corzo, director general de la Feria. “No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de emergencia, el estado de crisis que estamos viviendo a partir de septiembre probablemente sea inédito, pero también el mundo entero es un espacio de crisis, entre los sismos, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, el auge del narcotráfico, la corrupción rampante y el cinismo de quienes la practican se han alterado o hecho desaparecer los marcos en los que se desarrolla la vida, haciendo vulnerables a hombres, mujeres y niños”, afirmó.

Al encuentro asistirán Andrés Neuman, Lawrence Hill, Cristina Rivera Garza, Jorge Fernández Granados, Pura López Colomé, Eduardo Antonio Parra, Sara Sefchovich, Héctor de Mauleón, Juan Cárdenas, Emiliano Monge, Darío Jaramillo y Francisco Hinojosa, entre otros.

