La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) opera bajo estándares que causarían daño o perjuicio al erario federal.

De acuerdo con la segunda entrega de la Cuenta Pública 2016, el SAE registró en su inventario 504.4 millones de bienes, de los cuales 96.3 por ciento (485.7 millones de unidades) no fueron asegurados y registrados contablemente.

Los bienes no asegurados son aquellos que, si bien están retenidos por las autoridades, al no tener una sentencia o estar en litigio, no son objeto de un cálculo contable o económico, como tampoco de un aseguramiento.

Por esta causa, la Auditoría recomendó al SAE registrar en las cuentas de orden contable el valor de los bienes no asegurados, pero encargados en custodia, con el propósito de mostrar en los estados financieros el valor de los mismos.

“Al 31 de diciembre de 2016, el SAE registró en su inventario un total de 504.4 millones de bienes, de los cuales 485.7 millones de unidades (96.3%) eran bienes no asegurados que no fueron registrados contablemente; dichos bienes corresponden a diez mil 349 inmuebles, nueve aeronaves, 26 embarcaciones, 33 mil 689 joyas y relojes, cinco mil 305 vehículos, entre otros”, indicó la ASF.

El SAE es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y entre sus principales funciones están administrar empresas del Estado en liquidación y aquellos bienes retenidos al crimen organizado.

El resultado de la auditoría identificó que de 81 lotes de bienes asegurados, 25 son lotes de bienes faltantes.

De ellos, 16 se encuentran en la Delegación Regional de Occidente (Guadalajara) y nueve en la Regional del Golfo (Veracruz).

“Existen 552 lotes de bienes no asegurados en los almacenes visitados con una antigüedad mayor a los 540 días establecidos en la normativa, para darle destino”, situación que también detectó el órgano fiscalizador.

El SAE, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, opera sin un perfil ético ni evaluación de puestos, no dispone de cuadros de reemplazo y el personal auditado no ha tomado cursos sobre control interno y administración de riesgos.

En 2016, el SAE contaba con dos contratos para la recepción, transportación, almacenaje y administración de bienes para las 12 delegaciones regionales; y para este año el contrato se otorgó a una sola empresa, “situación que representa un riesgo de alto impacto para el SAE, ya que, en caso de incumplimiento, se pone en riesgo la operación”, señala la Cuenta Pública de 2016.

En el informe también refiere que los manuales de procedimientos no están actualizados, no dan responsabilidades a los puestos, existen brechas en la cobertura de los controles y no dan funciones y obligaciones específicas.

“La distribución actual del personal del SAE (79% en oficinas centrales y 21% en delegaciones regionales) pone en riesgo el logro de los objetivos sustantivos y la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades”, expone el informe.

Asimismo, la ASF observó que 364 plazas son de mando (53.8%) y 313 son operativas (46.2%), y que “el SAE debe evaluar la redistribución de su fuerza laboral para el logro de sus objetivos”.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

De acuerdo con el portal del SAE, el propósito de este organismo público descentralizado es dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano.

Para el logro de sus objetivos, el SAE utiliza la tecnología para el manejo y registro de sus operaciones, y dispone del Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB), Portal de Pagos (PP), Sistema de Donaciones (SD), Sistemas de Depositarias (SDP), Sistema de Invitaciones y Seguimiento de Eventos (SISE), Sistema Integral Jurídico del SAE (SIJSAE), Portal de subastas y el Sistema de Información y Registro del SAE (SIRSAE), entre otros recursos.

Con información de Excélsior