Música y teatro deleitan al público que abarrotó la Plaza de la Danza

Con excepcionales interpretaciones, estudiantes de la Escuela de Arte Musicalli, desarrollaron un recital de música clásica y oaxaqueña en la Plaza de la Danza, en donde el público se deleitó con temas de Mozart, Beethoven, Vivaldi y otros más.

Dirigidos por el músico Miguel Ángel Rivera, los 15 integrantes del ensamble llenaron de luz y alegría este espacio con diversas melodías que lograron arrancar sonoros aplausos de los presentes.

“Sonata No. 1 in F Minor Op. 2 No. 1” de Beethoven y la “Balada No. 1 in G minor, Op 23” de Chopin, fueron las cartas de presentación ante decenas de personas, que desde minutos antes del recital programado en las actividades de ¡Oaxaca, más viva que nunca!, comenzaron a abarrotar el lugar dispuesto para tal fin.

De la misma forma, temas como “La Sandunga”, “La Llorona”, “El feo” y “La Martiniana”, entre otros, fueron interpretados por los integrantes de esta escuela de arte, quienes motivaron los aplausos del público que resultó fascinado con las interpretaciones musicales.

Al término de su participación, el músico Miguel Ángel Rivera agradeció la oportunidad de brindar a nuestros visitantes la riqueza musical con la que cuenta el estado y el poder participar junto a sus compañeros en este evento organizado por la Coordinación de las Culturas, Turismo y Economía, instancia que promueve el uso de los espacios públicos de la capital.

Posterior a estas interpretaciones musicales, los espectadores pudieron deleitarse con la obra teatral “La comparsa del Muerto”, la cual trata de una divertida comedia familiar, con una entrañable historia que hace que el espectador se enamore de las tradiciones de Día de Muertos, mientras se descubren situaciones que se adhieren a la vida diaria.

El montaje producido por la compañía de Artes Escénicas de Oaxaca, es una mezcla de leyendas, historias y misticismo que busca recordar el valor de esta celebración, el amor a nuestros seres queridos, reunirse en familia y crear recuerdos que duren siempre.

Además, representa la forma en la que se realizan las tradicionales “Muerteadas” en el Valle de Etla, envueltas de color y magníficos disfraces por parte de los participantes que recorren cada una de las calles de esta demarcación.

Asimismo, en esta representación se demostró la forma en la que se despide a una persona que fallece, desde el tiempo del velorio, hasta el momento en el que es recordado en las fechas de Día de Muertos.

Comparsas por doquier

Entre las diversas actividades propias del Día de Muertos en Oaxaca, destacan las comparsas, una fiesta popular llena de disfraces, música e inclusive alegría, pues en México y Oaxaca, es el único lugar del mundo donde se venera y se ríen de la muerte al mismo tiempo.

Con una nutrida participación de familias, visitantes, turistas nacionales y extranjeros, así como lugareños de agencias como Candiani, San Luis Beltrán, San Martín Mexicapam, Donají y 5 Señores, se cumplió cabalmente con esta tradición oaxaqueña.

Los vecinos de estas zonas ataviados con vistosos trajes y máscaras alusivas a estas fechas, recorrieron diversas calles de cada una de estas localidades y compartieron con aquellas personas que acudieron a sus tradiciones características de esta festividad, así como su música, bailes, bebidas y alimentos propios de la temporada.

Las decenas de asistentes y espectadores de estas peculiares fiestas observaron con alegría y asombro la manera en que los oaxaqueños y oaxaqueñas celebran a la muerte y a sus difuntos.

De esta manera, también se conservan las costumbres y tradiciones de la Verde Antequera, pues es una forma de mantener viva la memoria de nuestros ancestros.

Cabe señalar que como parte de las más de 100 actividades programadas por el Gobierno Municipal, se sumó la tradicional “Muerteada” de San Agustín Etla.