Develan estrella de Selena en Paseo de la Fama

Entre el gentío que se formó este viernes afuera de Capitol Récords, en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, sobresalían cientos de arracadas doradas balanceándose en los oídos de las muchachas, chongos altos, boinas, flecos y labios rojo intenso que cantaban ¡Bidi bidi bum bum! balanceándose de un lado a otro tal y como lo hacía Selena Quintanilla, la reina del Tex Mex y flor que no se marchita para la comunidad México americana en Estados Unidos.

A las 6:30 de la tarde, familia amigos y personas de la industria musical develaron la Estrella número 2 mil 622 perteneciente a la cantante acompañado de un mensaje de apoyo a la comunidad que como Selena, tiene dos casas, la mexicana -por nacimiento o ascendencia- y la estadounidense.

Eva Longoria, Chris Pérez, los hermanos y padres de Selena así como Angélica Vale y hasta el creador de la película biográfica acudieron al lugar.

Cuando Eva tomó el micrófono aplaudió que fuera alguien del mundo de la música quien los hiciera existir en los medios de este país.

“Esto no es sólo para Selena sino para cada latina. Cuando yo crecí no había nada sobre mí en la tv, música o películas y el hecho de que alguien como yo existiera en el mainstream americano cambió con Selena, ella cambió el panorama de la música. Era una chica de un pequeño poblado con gran corazón que con su sonrisa cautivó a gente de todos lados. Ese pequeño poblado es mi pueblo, Corpus Christi, Texas. Ella validó mi existencia y probó al mundo que existimos nosotros, los México Americanos. Americanos como el pie y mexicanos como las enchiladas. Ella me dió una identidad no sólo a mí sino a una comunidad entera. Podemos honrarla hoy aquí plantando su lugar entre las estrellas, a donde ella pertenece”.

Eric Garcetti, council de Los Ángeles también ofreció un mensaje en donde mezcló inglés y español a los asistentes y habló de los migrantes.

“Agradezco a la familia por todo lo que han dado y siguen dando a esta ciudad, este es un mensaje que necesitamos hoy más que nunca. Selena y su familia tuvieron sus orígenes como muchos de nosotros. Mi abuelo nació en Chihuahua y cruzó la frontera iniciando un nuevo capítulo en su vida y la de su familia. Siguieron moviéndose hasta llegar a Los Ángeles. Selena no solo hacía música para su comunidad, la hacía para todos, Selena y Los dinos hablaron con un idioma universal. Todavía te vemos en nuestros sueños Selena, te vemos en nuestros corazones y esta estrella es para ella, para su familia y para todos nosotros ¡Aquí estamos y no nos vamos”.

Por otro lado, su hermana Suzette agradeció a su padre por su gran visión, también al creador de la película de su hermana y a todos aquellos que transmiten su música.

“No tienes que ser de México o Estados Unidos, somos México Americanos” reiteró.

Tras los aplausos y los discursos la familia comenzó a tomarse fotos junto a la estrella y en medio de la calle continuó la fiesta. Desde una bocina se escuchó nuevamente “Bidi Bidi Bum Bum” y decenas de Selenas improvisaron juntas una coreografía luciendo trajes idénticos a los que la cantante utilizaba en sus conciertos.

Entre ellas estaba Lupita Perfecto, una mujer con gran parecido a Selena que se tomaba fotos con todo el mundo y presumía al mismo tiempo su avanzado embarazo.

“Ella fue una gran inspiración para todos nosotros como luchadora, trabajadora. A mí, como fan de Selena me motiva mucho. El año pasado comencé a caracterizarse como ella, me daba pena pero comencé a ir a los concursos y a ganarlos y me gustó”. Dijo en español.

Lucía y Marta compartieron en inglés y español el orgullo que les hacía sentir Selena como México Americana. “Ella siempre vive en nuestros corazones aunque ya no esté con nosotros”.

Pese a que la estrella recién develada estaba en la acera de enfrente, el gentío en el lugar y las interminables fotos oficiales provocaron que mucha gente ni siquiera intentara acercarse y en realidad, podría decirse que la verdadera fiesta estaba ahí, en medio de la calle. Incluso cuando la policía llegó unos minutos después y exigió con determinación que todos se quitaran para reabrir el tránsito, los seguidores acataron la orden pero sin dejar de cantar ni bailar.

“Me alegra que le hayan dado su estrella a Selena, ella tuvo gran impacto en la comunidad hispana y bueno, yo también soy de Texas” dijo Priscilla, otra de las asistentes, en inglés. Cuando contó que una de sus canciones favoritas era Como la Flor, su hija pequeña -caracterizada como Selena- la interrumpió para decir que su favorita la de Bidi Bidi Bum Bum.

El lugar se fue despejando poco a poco. Un vendedor de rosas trataba de acomodar sus sobrantes y un vendedor de churros se despedía de sus bolsitas de papel rápidamente. Algunos chicos repartían boletos para una fiesta con temática de Selena muy cerca de ahí. Cuadras más adelante, sobre Hollywood Avenue los visitantes continuaban tomándose fotos con imitadores de Superman, Michael Jackson o poniendo sus nombres en las estrellas por unos cuantos dólares dejando escuchar una gran mezcla de idiomas.

Con información de El Universal