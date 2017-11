Al fin puedes borrar mensajes enviados en WhatsApp

Una nueva función de Whatsapp permitirá que puedas borrar ese gif chistoso, pero totalmente inapropiado que enviaste al chat familiar por error. Sí, a todos nos ha pasado.

Luego de meses de especulación entorno a esta función, Whatsapp finalmente la habilitó, pero sólo si utilizas el botón de “eliminar” en los primeros siete minutos después de darle enviar a ese mensaje (del que te arrepentiste en el segundo después de darle enviar).

“Una vez que han pasado los siete minutos, no hay forma de eliminar los mensajes para todos”, advirtió Whatsapp en su blog oficial.

La empresa también informó que cuando utilices esta función aparecerá la leyenda “Este mensaje fue eliminado” en el chat grupal o individual al que lo enviaste, así que ten en cuenta que dejarás una huella detrás de cualquier forma.

Antes de explicarte cómo usarla, tenemos que decirte tres cosas muy importantes sobre esta nueva herramienta.

Uno, si el destinatario es muy clavado y estaba viendo el chat en el segundo en que lo enviaste no hay manera de que lo saques de sus ojos; dos, para que funcione la herramienta es necesario que tanto tú como a quien envías estos mensajes estén utilizando la versión más reciente de WhatsApp; tres, puede que el mensaje no “se envíe correctamente”, en cuyo caso la app no te avisará.

Ahora sí, ¿cómo funciona? Sólo debes seguir dos sencillos pasos:

Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas eliminar. Mantén presionado sobre el mensaje para seleccionarlo > toca el botón de “Eliminar” dentro del menú.

También puedes eliminar varios mensajes, solo tienes que seleccionar los mensajes y pulsa el botón “Eliminar” para que se borren todos.

Con información de The Huffington Post