La banda liderada por Thom Yorke, Radiohead sigue sorprendiendo a sus fans, pues los británicos que recientemente lanzaron la reedición de su álbum Ok Computer con canciones jamás escuchadas con motivo de su veinte aniversario, ahora ha anunciado que saldrá a la venta un cancionero que incluirán las letras y acordes de 160 temas de la banda. Este libro de 400 páginas titulado Radiohead Complete también incluirá 48 páginas de nuevas obras de arte a cargo de Stanley Donwood.

La banda ha confirmado en su página oficial que dentro de este cancionero hay selecciones extraídas de Pablo Honey, Amnesiac, The Bends, Hail to the Thief, In Rainbows, Kid A, The King of Limbs y por supuesto, OK Computer. Abarcando toda su carrera hasta la fecha, cada canción existente de la banda fue transcrita para fortuna de los fanáticos del grupo.

Este es el arte oficial de Radiohead Complete:

Con información de Excélsior