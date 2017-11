Luego de que el presidente de la Cámara de Senadores, Ernesto Cordero, citará para sesionar hasta el próximo martes 7 de noviembre, prácticamente se da por concluido el plazo y el procedimiento para que la Cámara Alta pudiera objetar la remoción de Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Tras prolongada reunión de los coordinadores parlamentarios del PRI, Partido Verde, PAN y PRD, el coordinador del Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa, expresó que tras varias tentativas no se logró alcanzar un acuerdo que pudiera dejar satisfechas a todas las fracciones; sin embargo, dijo el político yucateco, “en la democracia a veces se logran acuerdos y a veces no, pero no pasa nada”.

En lo que sí estuvieron de acuerdo las cuatro bancadas, precisó Gamboa Patrón, es retomar la vida parlamentaria y a más tardar el próximo martes 7 de noviembre lanzar la convocatoria para la inscripción de aspirantes a reemplazar a Santiago Nieto al frente de la Fepade.

“Si esto es a lo que estamos llegando cuatro grupos parlamentarios, hagámoslo así y no atropellemos a las instituciones; el Senado tiene su camino, tiene su ruta, no vamos a dejar de ninguna manera pendientes en este periodo ordinario que termina el 15 de diciembre y tenemos todavía tiempo para sacar las cosas”, comentó.

En relación con la insistencia de algunas fracciones porque comparezca el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para que esclarezca las razones de la remoción del exfiscal, el coordinador parlamentario priista dejó en claro que la ley no prevé la comparecencia de encargados de despacho, por lo que en todo caso podrá tener lugar una reunión de trabajo, pero sólo eso.

Por último y en relación con el tema del pase automático de la titularidad de la PGR a la Fiscalía General, Gamboa Patrón se dijo confiado en que este asunto pueda transitar por la colegisladora, la Cámara de Diputados, y que el Senado como cámara revisora en este caso pueda cumplir con sus responsabilidades.

Con información de Excélsior