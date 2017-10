El actor Adam Sandler recibirá el premio Comedia Hollywood y Joe Wright el de Director de Hollywood, en la entrega de los Hollywood Film Awards que se efectuará el 5 de noviembre, informaron los organizadores.

La entrega de premios que es considerada el puntapie inicial para la temporada de premiaciones y que se llevará a cabo en un hotel de Beverly Hills, será conducida por el comediante James Corden por tercer año consecutivo.

La ceremonia en su 21 edición anual reconoce a las mejores películas y actuaciones del 2017 en categorías de cinematografia, artes visuales, composición en cine, diseño de vestuario, edición, diseño de producción, sonido y maquillaje, así como peinados.

En la historia de estos premios más de 120 de los ganadores de la distinción fueron a recibir nominaciones o han ganado una estatuilla en el Oscar.

Sandler recibió su primer nominación a los HFA a la edad de 17 años por un papel en una comedia en Boston. Ha protagonizado comedias como Airheads (1994), Happy Gilmore (1996), Billy Madison (1995), Big Daddy (1999), Mr. Deeds (2002), Eight Crazy Nights (2002), The Wedding Singer, entre otras.

Wright ha dirigido cintas como Pride & Prejudice, Atonement, Anna Karenina, Hanna, The Soloist. Esta por estrenar su más reciente produccion Darkest Hour.

Previos ganadores de un premio HFA incluyen a Jake Gyllenhaal por Hollywood Actor Award por la cinta Stonger; Kate Winslet para Hollywood Actress Award por la cinta Wonder Wheel; The Big Sick por Hollywood Comedy Ensemble Award; Jamie Bell por New Hollywood Actor Award por su papel en Film Stars Don’t Die In Liverpool y Coco por Cinta Animada, entre otros.

