Actor de Stranger Things, detenido por posesión de cocaína

Un día antes del estreno mundial de la segunda temporada de “Stranger Things”, Charlie Heaton fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por posesión de cocaína.

El actor de 23 años que encarna a Jonathan Byers, el hermano mayor del niño desaparecido en la popular serie de Netflix, no pudo ingresar a Estados Unidos ya que los funcionarios del aeropuerto le denegaron el acceso por descubrir rastros de la droga en su equipaje.

Según consigna The Hollywood Reporter (THR), los agentes del orden señalaron que Heaton admitió el consumo de drogas, pero que no fue arrestado. Posteriormente se le negó la entrada al país y el actor se vio obligado a no participar del estreno de la segunda temporada y, según los informes, fue llevado a un avión de regreso a Londres.

En declaraciones con THR, el jefe de sucursal de la participación estratégica de los medios de comunicación para la Aduana y Protección Fronteriza de los EE.UU., Jaime Ruiz, dijo: “Los oficiales tratan a todos los viajeros internacionales con integridad, respeto y profesionalismo mientras mantienen los más altos estándares de seguridad”.