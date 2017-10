​Peligra permanencia de Messi en Barcelona

Ayer ante la independencia declarada en forma unilateral por Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sacó un as de la manga y decidió convocar a elecciones para el 21 de diciembre, disolviendo el Parlamento Regional y destituyendo a todas las autoridades catalanas.

Toda esta controversia que ha sumergido a España en una crisis socioeconómica, ha permitido tristemente que los peores sentimientos de la recalcitrante derecha española y las locuras de una parte de la dirigencia política de izquierda en Cataluña salgan a luz pública, empañando un discurso civilizado, donde nadie está conversando el uno con el otro.

El grado de confusión ha llegado a un nivel, que hoy en día ya se han ido de Cataluña alrededor de mil 400 empresas debido a la certeza de que, una Cataluñaindependiente, automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea. Pero, ¿cómo afecta todo esto al Futbol Club Barcelona y su máxima estrella?

Nadie duda del valor que tiene Lionel Messi para el Barça. El argentino, quien llegó a la ciudad en el año 2000 y nunca la ha dejado, está simbióticamente relacionado con el equipo: no sólo en lo futbolístico sino en la parte comercial. La revista Forbes tiene a Messi en segundo lugar en su lista de los 100 atletas que más ganaron en 2016, colocando sus ingresos para el año en 82 millones de euros. Leo está a sólo un par de millones detrás de Cristiano Ronaldo, quien fue el primero. Ahora… Messi todavía no ha firmado su contrato de renovación: si no lo hace legalmente es jugador libre a partir del 1 de enero de 2018. EL UNIVERSAL DEPORTES pudo confirmar que una de las razones por la cual el rosarino no firmó todavía es por el tema de la Independencia de Cataluña. Para que quede más claro: Messi no se ve jugando al futbol en un Barça que no juegue en La Liga de España. Punto y aparte.

Leo tiene negocios y patrocinios con algunas de estas marcas: Adidas, Pepsi, Gillette, Turkish Airlines. Messi es casi una empresa multinacional. Si la ciudad de Barcelona se queda fuera de la Comunidad Económica Europea lo afectaría muchísimo económicamente.

Ayer, en declaraciones radiales, el Presidente de la Federación Catalana de Futbol, Andreu Subies, fue claro: “No nos imaginamos nosotros, ni el Barcelona, en una Liga de España sin los equipos de nuestra región”. Y podemos confirmar que Josep María Bartomeu (presidente del Barcelona), y varios jugadores catalanes (como Piqué) piensan exactamente lo mismo.

