Qué historia.

Mucho se ha dicho de las pocas posibilidades que tienen los millennials hoy para hacerse de una vida sin carencias.

Se ha hablado de la pobreza que los acecha, y una y otra vez se ha detallado cuán lejos están de lograr lo que sus padres ya tenían a su edad.

Casa, hijos, un auto… ¿qué de esto tienen ellos? Tal vez unos pocos un auto (quizá subsidiado por los padres) y unos cuantos tengan hijos… pero, ¿casa? La mayoría comparte departamento con más personas.

Un estudio elaborado por Dada Room señala que, en la Ciudad de México, “hay poca oferta en comparación con la demanda de rentas económicas debajo de 2 mil 500 pesos por cuarto, que es el presupuesto que tiene la mayoría de los estudiantes o recién graduados con sueldos de seis a ocho mil pesos”.

De acuerdo con un reporte elaborado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los sueldos de los recién egresados oscilan entre 5 mil y los 10 mil pesos.

En tanto que, según cifras del Observatorio Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sueldo medio de un profesionista mexicano es de 13,761 pesos.

El panorama no es muy alentador si a la crisis de vivienda sumamos las expectativas que se tienen sobre la jubilación.

Pero no todos los millennials viven así. Hay quienes, por supuesto, no pertenecen a la estadística y tienen sueldos muy por encima del promedio, pero que, aún más “valientes”, deciden unirse a ella y ganar igual o incluso menos.

Platicamos con José, quien pasó de ganar alrededor de 45 mil pesos al mes a sus 23 años a percibir de 8 mil a 16 mil pesos mensuales por elección propia.

¿Por qué ese cambio tan radical?

José estudió derecho y rápidamente supo colocarse. De ejercer el derecho laboral, pasó a tener un cargo en el Gobierno. Le iba tan bien, cuenta, que “pudo comprar su auto al “chas-chas”, sin ayuda de nadie, a los 23 años…

En algún momento tuvo la oportunidad de trabajar en otra dependencia; sin embargo, el peligro al que se enfrentaba cada día y las posibles amenazas a su vida, hicieron que desistiera.

“Empecé a temer por mi seguridad porque sí estaba pesado”.

Comenzó a cuestionarse y a querer emprender, de modo que montó un pequeño proyecto en web sobre música, cine y videojuegos.

“Vi una verdadera ventana de oportunidad en la que con base en el conocimiento realmente puedes hacer algo, crear contenido y generar discusión”.

José era abogado en un área peligrosísima de día y bloguero de noche, pero la inquietud por desistir comenzaba a ganar peso en él.

“Litigar me gustaba, pero pensaba que ‘estaba de la tiznada, ¿cómo puede ser que yo abogado tenga una cabeza (de cadáver) en las manos?’”.

Así que lo dejó y se encaminó al mundo editorial de lleno en el que ya estaba un tanto inmerso. No pensó en volver a litigar, pues ese era el último de los escenarios.

Eventualmente llegó el momento de aplicar para un sitio especializado en videojuegos que buscaba colaboradores.

Aplicó, aunque veía imposible tener un espacio ahí.

“Dentro de las bases estaba enviar tu CV y ahí va el abogado, con especialidad en derecho administrativo y experiencia en derecho laboral y penal en Gobierno”.

Sin embargo, lo logró. De ahí en adelante, y gracias a su trabajo como freelancer, pudo escalar y convertirse en editor para un sitio de vida y estilo.

“No se había hablado nada de los salarios, sino hasta el momento de firmar el contrato, donde me hicieron la pregunta… Me miraron a los ojos y me dijeron ‘¿sabes cuánto vas a ganar?'”

Por supuesto que José no lo sabía. No tenía idea de los sueldos en la industria de la comunicación, pero él estaba “dispuesto a tomar el riesgo”.

Y comenzó ganando lo mínimo en el lugar…

Ocho mil pesos que, según él en su otra vida como abogado se le iban en una noche de “table”.

“No lo voy a negar, sí me entró una ligera cosquilla, pero sabía que iba a dar un cambio total a mi vida, no había vuelta atrás. Acepté”.

¿Qué dijo su familia al conocer la noticia? Su madre y su tío no lo tomaron tan bien.

“A nivel familiar no sé si fue una decepción, pero a mi tío… creo que hasta este día le incomoda que no sea abogado”.

Dos años y medio después, las cosas pintan medianamente igual con su familia.

“Creo que las personas que me importaba lo que dijeran, eran mi mamá y mi tío, y de ninguno de los dos he visto gran entusiasmo hasta hoy”.

“Entré a este mundo a sabiendas de que no me iba a alcanzar para nada de lo que hacía, pero, pues… me vale madres, voy a ser feliz y me van a pagar por hablar de mis tarugadas y quiero ver hasta dónde llego. Los alientos que he recibido y lo bueno que he cosechado me hicieron pensar que sí puedo hacerlo”.

José definitivamente no quiere ser abogado de nuevo, a pesar de que aún recibe llamadas para asesorías.

En tanto, sus antiguos colegas le han manifestado su apoyo como un “cambio acertado”, “algo que nunca se ve” o algo que es para “admirarse”.

Hoy tiene grandes ambiciones: “quisiera colocarme como un líder de opinión en el ramo, y que se rescate la crítica de cine de personas con autoridad”.

También hoy José gana 16 mil pesos brutos y asegura que lo que gana hoy es suficiente para el ritmo de vida que lleva:

“No pido prestado, no me limito y a pesar de todo, los gastos inesperados y fuertes, sí los puedo solventar”.

Eso sí, reconoce: “La bronca vendría al rentar un departamento para mí solo o incluso con un roomie”.

“No podría solventar una renta de 5 mil pesos… no podría”.

