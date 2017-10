Los Zurita se unen a campaña en pro de damnificados

Sebastián y Emiliano Zurita no tienen empacho en suspender un rato sus ensayos en la obra Enemigo de clase, que estrena este 27 de octubre, para permanecer un rato afuera del Teatro Royal Pedregal recibiendo donaciones para el centro de acopio, que la familia Ortiz de Pinedo organizó.

“Esperemos que vengan aquí a apoyar esta causa, ya tenemos 2 toneladas de donaciones y está increíble, es algo muy especial lo que se está haciendo aquí. Para nosotros es algo especial porque nuestra obra trata de jóvenes que intentan conseguir ayuda, entonces esto va de la mano del mensaje que queremos dar. Vengan y ayuden a la gente que lo necesita”, declaró el menor de la familia Zurita, que debutará en teatro bajo la dirección de su hermano Sebastián.

Para que la gente se anime a llevar donaciones, Sebastián explicó que el día de hoy tendrán una dinámica especial con la gente que quiera ver Enemigo de clase. “Este jueves 26 de octubre, de 3 a 5 de la tarde en el Teatro Royal Pedregal, queremos que vengan y traigan todo lo que puedan para ayudar, y si vienen en ese tiempo les vamos a reglar un boleto para Enemigo de clase, para que vengan este 28 o 29 de octubre, que es nuestro fin de semana de estreno”.

Desde el lunes pasado y hasta el 31 de octubre, en las afueras del Teatro Royal Pedregal se encuentra instalado un centro de acopio para seguir juntando víveres, los cuales serán llevados en esta ocasión a la comunidad de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, utilizando el camión con el que mueven la escenografía de sus obras.

“Pensamos en Asunción Ixtaltepec, porque se hizo un poco conocida porque resulta que está a 10 o 15 kilómetros de Juchitán y le hicieron mucho ruido a este lugar, fue el presidente, el gobernador, todo el mundo a ayudarla, y los traileres pasaban con ayuda y no se paraban mientras la gente de Asunción les decía acá no tenemos agua, leche, pero se pasaban. Vi el reportaje y me impresionó mucho ver que como el 80% de las casas se cayeron o se van a caer, ver a la gente tapándose con lonas y durmiendo en el suelo, ver una cantidad de niños que se les cayó la casa y ahí se quedaron su ropa y juguetes ¿qué va a hacer esa gente? Es la comunidad que vamos ayudar ahorita, porque creo que es mejor centralizarse así y luego buscar otra comunidad de Oaxaca o Chiapas, porque gracias a Dios muchos se preocupan por la gente de Puebla, Morelos y de la Ciudad de México”.

El también actor explicó que si les va bien en este acopio, el próximo mes organizará otro, “porque lo que no podemos hacer es ya layudamos, ya nos vamos, no, hay que seguir ayudando un rato mientras se reactiva la economía de estos lugares, para que vuelvan a recuperar su espíritu, porque lo deben tener maltrecho porque se te cayo tu casa, tu trabajo, hubo muertos en tu familia y conocidos, eso no es fácil de superar y necesitan nuestro apoyo moral, aparte del físico en especie”.

De las 11 a las 19 horas, que es el tiempo en que estará colocado el centro de acopio, ya sea el propio Jorge Ortiz de Pinedo o representantes de las obras que ahí se presentan, estarán recibiendo las donaciones, como ropa, zapatos, juguetes, despensa no perecedera como frijol, arroz, aceite, atún, sopas, jabón de tocador y para lavar ropa, agua, leche para bebés, pañales, toallitas, etcétera.

También habrá dos funciones a beneficio, primero con la obra infantil Nadie quiere ser mi amigo, este domingo 29 a las 13 horas y también el día 30 con Una familia de diez, con lo recabado en taquilla esperan comprar 40 casas de campaña, catres y colchones inflables.

“Tomaremos videos y fotos de lo que estamos haciendo, para que la gente confié en que lo estamos haciendo bien, que se lo estamos dando a la gente a la que debe llegar esa ayuda, lo más desvalido de las poblaciones que están en desgracia”, finalizó Jorge Ortiz de Pinedo.

Con información de El Universal