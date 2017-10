Detienen a dueño de inmueble colapsado por el sismo del 19-S

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al propietario del inmueble ubicado en Zapata 56, en la delegación Benito Juárez, que se desplomó a consecuencia del sismo del 19 de septiembre pasado.

El procurador capitalino, Edmundo Garrido, indicó que en el lugar fallecieron dos mujeres, por lo que se giró orden de aprensión contra el propietario por el delito ambiental de responsabilidad de Directores Responsables de Obra y homicidio doloso eventual.

“El día de ayer en el Estado de México se cumplimentó la primer orden de aprehensión relacionada con este inmueble, de un individuo del seco masculino de 58 años de edad que ya se encuentra puesto a disposición en el Reclusorio Sur, del juez de control. Estamos en espera que nos definan hora de audiencia”, informó.

Edmundo Garrido señaló que los peritajes concluyeron que el expediente con que contaba la delegación sobre el inmueble, no correspondía a lo construido.

“La memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales, la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, no cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación, no cuenta con la constancia de seguridad estructural”, detalló.

Con información de El Universal