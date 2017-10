La muerte de una pareja de jóvenes, cuya desaparición en el Parque Nacional Joshua Tree dio pie a una intensa búsqueda, se trató de un caso de homicidio-suicidio.

Lo anterior según las autoridades del sur de California.

Dos cadáveres descubiertos en un cañón remoto fueron identificados como Rachel Nguyen, de 20 años, y Joseph Orbeso, de 22, ambos residentes del condado Orange, explicó la policía del condado San Bernardino en un comunicado.

Ambos cadáveres tenían heridas de bala, según las autopsias, y debido a las evidencias alrededor del lugar, los detectives concluyeron que Orbeso mató a Nguyen y después se suicidó.

El texto no deja entrever algún motivo, pero las acciones de Orbeso continúan bajo investigación.

No está claro qué pudo llevar a Orbeso a acabar con la vida de su novia.

Los detectives creen que el joven le disparó y luego se suicidó con un arma hallada junto a los cuerpos, algo que para la familia no se reduce a un simple crimen, sino a un acto de “compasión”.

“Los investigadores en la escena nos explicaron que, debido a las circunstancias y posición de los cuerpos, ellos creen que esto fue un homicidio-suicidio compasivo”, comentó Son Nguyen, tío de la joven al diario Desert Sun, agregó que sospechan que Orbeso intentaba terminar con el dolor de su sobrina, pues esta se había herido la cabeza.

Según esta versión, la joven pudo haberse herido en una caída y su novio intentó cuidarla, ya que ella tenía la camiseta amarrada en la cabeza como una venda y él se quitó la suya para ponérsela a Nguyen en las piernas.

“Ellos encontraron un árbol para ponerse bajo sombra y él la estaba protegiendo”, explicó el familiar.

Las autoridades del condado de San Bernardino señalaron que la pareja fue hallada abrazada bajo un árbol y que había señales de que estaban racionando comida, pero no había rastros de agua alrededor.

“Rachel parece que estaba sufriendo por una herida en la cabeza y cuando se quedaron sin agua llegaron a un punto en el que querían acabar con el dolor”, afirmó el pariente.

“Hasta que estés en la misma situación… no sabes cómo reaccionarías“, concluyó.

Esta teoría también la respaldan amigos de Orbeso, como Austin Young, quien señaló al diario Orange County Register, que supone que la pareja se perdió.

“Creo que llevó una pistola para proteger a Rachel (…) Tenían la opción de una muerte lenta y dolorosa o una muerte rápida. Y ellos eligieron la opción rápida“, declaró.

“Y tomaron la decisión de una muerte rápida. Joseph no lo haría (el disparo) a menos que Rachel dijera que no podría soportarlo más. No quiero que mi amigo sea considerado un asesino”.

La pareja fue reportada como desaparecida el 28 de julio, cuando no regresó a una posada cuyo dueño creía que ambos jóvenes hacían excursionismo en el parque que se extiende por más de 3 mil 108 kilómetros cuadrados de los desiertos de Mojave y Colorado.

Ese día, la policía de parques encontró el vehículo de la pareja cerca del comienzo de la senda Maze Loop.

El equipo de búsqueda y rescate del parque emprendió de inmediato la búsqueda de la pareja y al día siguiente solicitó la asistencia de la policía del condado.

Durante nueve días, más de 250 personas peinaron el accidentado terreno a pie, a caballo y por aire.

Más de 10 participantes sufrieron lesiones antes de que la búsqueda se redujera a equipos pequeños los fines de semana.

Los cadáveres fueron encontrados hasta el 15 de octubre.

Con información de AP