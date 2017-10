WASHINGTON.

Los cinco expresidentes vivos de Estados Unidos, tres demócratas ydos republicanos, unieron fuerzas en una campaña que ya harecaudado 31 millones de dólares para las víctimas de los huracanes.

Jimmy Carter (1977-1981), George H. W. Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) aparecieronjuntos la noche del sábado en una gala de esta iniciativa en la ciudad texana de College Station.

Sin hacer alusión a temas políticos, los exmandatarios proyectaron un mensaje de unidad.

La reunión fue en torno a un concierto titulado ‘Deep From The Heart: The One America Appeal’ (Desde lo profundo del corazón: un sólo llamado estadunidense), que reunió a una gran cantidad de estrellas de la música country y del gospel.

El pasado 7 de septiembre, los exgobernantes lanzaron la iniciativa con un video conjunto en el que en principio pedían fondos para las víctimas del huracán Harvey en Texas pero que, tras las catástrofes posteriores, se ha ampliado a las de los huracanes en Florida, Louisiana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El actual presidente, Donald Trump, no participó en el evento y solo se emitió un video con mensaje en el que dedicaba comentarios amables a los expresidentes que tanto critica a menudo.

“A través de este esfuerzo, los cinco expresidentes vivientes están desempeñando un papel tremendo para ayudar a nuestros conciudadanos a recuperarse”, señaló Trump.

“Este maravilloso esfuerzo nos recuerda que realmente somos una nación bajo Dios, todos unidos por nuestros valores y nuestra devoción el uno por el otro”, agregó.

La última vez que los cinco políticos aparecieron juntos fue en 2013, en la inauguración de la librería presidencial de Bush hijo en Dallas.

Con información de Excélsior