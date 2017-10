Cáncer de mama en hombres, sumamente agresivo

Aunque es menos frecuente que en las mujeres, el cáncer de mama en varonessuele presentarse uno por cada 100 casos de pacientes femeninas según la prevalencia estimada, es decir en uno por ciento y es sumamente agresivo.

Afirmó lo anterior el médico radiólogo adscrito a la Clínica de Cáncer de Mama del Hospital de Especialidades, Raúl Delgadillo Cristerna, quien añadió que únicamente ha diagnosticado tres casos de cáncer de seno en hombres en 15 años de su trayectoria profesional.

Mencionó que a diferencia de las mujeres, la enfermedad es más sencilla de diagnosticar al ser evidentes los cambios en las mamas de los varones, sin embargo el hombre suele asistir al médico cuando la enfermedad ya ha avanzado.

“Es más fácil para él, no hay programa de detección para ellos, pero al no tener una glándula mamaria desarrollada notan algo extraño. No hay tanta densidad como en los senos de las mujeres” explicó en un comunicado.

Detalló que los varones al igual que las mujeres deben autoexplorarse sus glándulas mamarias, y al notar algún cambio además de la presencia de “bultos” tales como piel arrugada o con hoyuelos, enrojecimiento en piel o pezones, y secreciones de líquido deben acudir de inmediato con el médico especialista.

Insistió el experto que es importante la detección oportuna debido a que “es más agresivo, el cáncer en el hombre.”

Enfatizó que suele detectarse primordialmente en varones entre los 60 y los 70 años; muchos de estos son asociados al consumo prolongado de medicamentos incluyendo los antiarrítmicos.

Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares, exposición frecuente a radiaciones, y desarrollar altos niveles de estrógeno, condición muy común en quienes padecen cirrosis o síndrome de Klinefelter (trastorno genético que afecta a varones que nacen con un cromosoma adicional).

Al igual que en las mujeres, el tratamiento en el varón puede incluir quimioterapia, radiación, terapia hormonal o incluso mastectomía (extirpación quirúrgica de la tumoración).

Con información de Notimex