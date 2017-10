Panteón Rococó y Botellita de Jerez lideran concierto para apoyar a Juchitán

#19S es el primer esfuerzo de bandas como Botellita de Jerez, Liquits, Panteón Rococó y Los Drama Queers, así como de organizadores y voluntarios, para llevar ayuda a quien más la necesita en Juchitán, Oaxaca.

El concierto del 27 de octubre en la Carpa Astros es la primera edición con música que abarca diferentes géneros, ritmos y colores para solidarizarse con las familias de esa localidad que resultaron sumamente afectadas por los recientes sismos.

#19S consta de una serie de conciertos que ofrecerá ayuda de manera consecutiva a los estados y municipios más perjudicados. Se pretende añadir la participación de escritores, músicos y todo aquel que desee formar parte.

A la iniciativa se suman Botellita de Jerez, Panteón Rococó, Jaime López, Abominables, Liquits, Tropikal Forever, Macario, Yucatán A Go Go, Los Drama Queers, Gonzalo Ceja, Sazón de María, César González Chico, Nova, The Lunáticos, Mexican Juligans, Gabriela Serralde, Legacy, La Real Skasez, Asociales, Nolad, Piero Atzori, MALAPATA, Chesko, Defecto, La MetAzul, Fénix y Los Fontana.

Lo recaudado en la taquilla del evento y en el centro de acopio de ese día será llevado personalmente con la idea de que la ayuda llegue directamente a la población que lo necesita en esa comunidad, se informó en conferencia de prensa.

Además de comprar su boleto el público que asista podrá llevar víveres y alimentos no perecederos. En la página oficial se publicará información sobre el concierto y una lista con los materiales y alimentos que se necesitan.