El actor mexicano Eduardo Yáñez reapareció ante las cámaras tras el lamentable suceso que sostuvo con el reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y La Flaca durante un evento en Los Ángeles, California.

Justo en esta emisión televisiva conducida por Raúl de Molina y Lili Estefan, fue que Yáñez aprovechó para romper el silencio y dar su versión de los hechos.

“Le dije muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino es su naturaleza o que lo obligan a preguntar quizás, y repito, yo perdí, perdí el cool, y se me fue la onda”, explicó.

“Quiero extender mi disculpa a todos mis compañeros actores que estaban ahí esa noche, que no tienen por qué presenciar algo tan desagradable, y a todos los organizadores de ese evento mis más sinceras disculpas”, comentó Yánez.

Visiblemente conmovido y a punto del llanto, la estrella de telenovelas reveló que regresará a México para buscar ayuda y comenzar de nuevo.

“Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que irme a mi país, tengo que ir con las gentes que me quieren, con las gentes que me conocen bien y reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y pues, empezar de nuevo, pues porque soy un ser humano y comentó errores y porque también soy hijo de Dios, nada más por eso”, concluyó.

Con información de Excélsior