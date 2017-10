El presidente Nicolás Maduro defendió este martes los resultados de los recientes comicios de gobernadores en Venezuela y rechazó las denuncias de fraude de la oposición.

Dos días después de las elecciones en las que según la autoridad electoral se impuso el oficialismo en 17 de las 23 gubernaturas en disputa, a pesar de que sondeos independientes previos daban a la oposición como favorita, el mandatario calificó los comicios como los más libres en la historia de su país.

Sin embargo, y tras los reclamos de fraude la oposición, Maduro también anunció que ordenó publicar en el sitio de internet del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela la totalidad de las actas de votación para que cualquier persona pueda verificar el resultado.

La noche del lunes, y tras denunciar irregularidades en las elecciones, la coalición opositora descartó reanudar los diálogos con el gobierno y cerró el camino a una salida negociada a la crisis política y económica por la que atraviesa la nación sudamericana.

Maduro, sin embargo, aseguró que él está listo para abrir un diálogo.

“Estoy listo a dialogar con la oposición; aquí, en República Dominicana, en secreto, en público, en donde quieran”, afirmó.

También llamó a los países que critican su gobierno, incluyendo a los de la Unión Europea, a rectificar los que llamó errores contra su país y aseguró que sus críticos extranjeros sólo escuchan una parte, a la oposición.

Por ejemplo, dijo que la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, sólo escucha a la “ultraderecha” en Venezuela.

“No ha querido escucharme a mí. Federica, rectifica, estoy listo para conversar por teléfono o personalmente, tú me dices dónde nos vemos”, comentó, aunque también señaló que la representante de la UE debería visitarlo si quiere saber algo de su país.

También tachó de estúpido e insolente al Gobierno de Canadá por cuestionar la validez de los resultados de los comicios regionales del domingo pasado.

“Ahí sale el Gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela, si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos”, afirmó Maduro durante una rueda de prensa en el Palacio presidencial de Miraflores.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó en un comunicado que Canadá está muy preocupada por las acciones.

“Qué me interesa que Canadá diga lo que diga. Gobierno insolente, estúpido Gobierno de Canadá, qué me interesa. Estúpido Gobierno de Canadá”, agregó el mandatario.

Contra Estados Unidos también tuvo comentarios y dijo que los resultados electorales son un “mensaje brutal” para su homólogo estadunidense, Donald Trump.

“Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al Gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local”.

La oposición se negó a reconocer los resultados de los comicios regionales del domingo, bajo el argumento de que durante el proceso previo y la votación hubo irregularidades que vulneraron los derechos de los electores.

La coalición denunció que al menos un millón de venezolanos tuvieron dificultades para votar debido a problemas como demoras en la apertura de las mesas y la presencia de máquinas dañadas; que 700 mil personas fueron migradas de sus centros, 48 horas antes de la jornada y otros 350 mil votantes debieron enfrentar violencia e intimidación dentro y fuera de los centros.

Agregó que unos 90 mil votos, que deberían ser para la oposición, terminaron nulos porque el Consejo Nacional Electoral no aceptó la sustitución de candidatos que habían renunciado tras una primaria en septiembre.

El Consejo hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre los señalamientos de la oposición.

Con información de Excélsior