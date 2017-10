Horas después de festejar su cumpleaños 23, el pasado 31 de agosto Victoria Pamela Salas Martínez fue encontrada muerta con una herida en el cuello y bajo el grifo de agua caliente dentro del baño de una habitación del hotel Novo Coapa ubicado sobre Calzada del Hueso.

El principal sospechoso, Mario Sáenz uno de los mejores skaters mexicanos con reconocimiento mundial, quien también es propietario de una tienda de patinetas y accesorios; este joven de 29 años sostenía una relación con la víctima y fue quien salió de la habitación el día de su muerte.

Este martes, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) liberó una orden de aprehensión en su contra después de mes y medio de presuntamente haber cometido este homicidio.

“Mi hija es Victoria Pamela Salas Martínez, hija de familia como ustedes lo ven, pero lo que me duele en el corazón y por lo que he visto , tuvo la muerte más espantosa que le pudo haber hecho este tipo; a mi desde el principio me dijeron Mario Sáenz, yo directamente le digo, Mario Sáenz fue, me lo dijeron, preguntándome donde vivía y me dijeron que lo tenían investigado y que directamente lo acusaban ahí en el hotel, donde fue el asesinato de mi hija. Yo fui investigando y me enteré que a mi hija aparte de haberla golpeado, porque la habitación estaba toda manchada de sangre, le cortó sus senos señor, la golpeó demasiado y la quemó viva”, indicó Consuelo Martínez Salas, madre de la víctima.

Después de avisarle a su padre que festejaría su cumpleaños, la última conversación que tuvo Victoria Pamela vía mensaje fue el 1 de septiembre, avisando que estaba en Cocoyoc, Estado de Morelos y que regresaría por la noche de ese día, fue sin embargo hasta el 2 de septiembre cuando Policías de investigación acudieron a su domicilio en Calzada de las Bombas, en la colonia Cabañas para notificar a sus familiares su muerte.

“Como a las 8:30 cuando hacemos cambio de turno, hablan conmigo y me dicen que vinieron unos judiciales, que vienen a notificar algo de Pamela, nos van a dejar algo para ir al MP 4 de Periférico, pasan por mí, pasaron a mi trabajo. Mi esposa llorando, ya en el camino me fue explicando que dos judiciales vinieron a la casa a notificar que los padres teníamos que ir al Ministerio”, agregó el padre de Victoria Pamela.

Días después del hallar el cuerpo, el día que era velada en el domicilio de sus padres, Mario Sáenz se presentó, familiares y amigos estaban notificados que si lo encontraban tenían que notificar a la policía para ser presentado, así lo hizo un amigo de la familia, pero después de ser llevado al Ministerio Público, el sospechoso quedó en libertad.

