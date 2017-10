El actor Jason Momoa es el encargado de interpretar en el universo cinematográfico de DC Comics al legendario rey de la Atlántida, Aquaman, en el filme Justice League (Liga de la Justicia), personaje que además contará con su propía película en solitario, ha querido revelar algunos nuevos detalles sobre su papel en el filme donde se unirá junto a sus compañeros, Batman, Wonder Woman, Cyborg y The Flash para hacer frente a una amenaza letal.

“Aquaman, no es en realidad Aquaman, aún no. Todavía no es el rey de los siete mares, no será así al menos hasta la película en solitario del personaje”. “Será difícil para muchos de los seguidores ver como retrato al personaje y esperar a ver su aventura en solitario para comprender porqué aún no es Rey”, explicó Momoa y agregó “no cree en sí mismo, y tampoco sabe qué hacer con sus poderes… Se encuentra pasando por un momento repleto de pérdidas. Odia a los atlantes, así que aún no está allí”.

El actor también comentó que pide a los fans un poco de paciencia, ya que su personaje de Aquaman en Liga de la Justicia no será tan reconocible como en los cómics.

“Es un poco difícil de intepretar… Tenemos que averiguar cuál es el origen y a dónde nos dirigimos. Algunos dirán: ‘Este no es mi Aquaman’. Pero aún no hemos llegado ahí”, advirtió Momoa.

Mientras llega el filme en solitario de Aquaman cuyo estreno está previsto para el 21 de diciembre de 2018, a Momoa se le verá en el filme de Zack Snyder, Liga de la Justicia.

En éste Ben Affleck será una vez más Batman, Ezra Miller interpretará a The Flash, Gal Gadot repetirá como Wonder Woman, Ray Fisher será Cyborg y Henry Cavill retomará su papel como Superman, mientras que Ciarán Hinds dará vida al villano Steppenwolf.

Justice League llegará a las pantallas el 17 de noviembre de este año.

Con información de Excélsior