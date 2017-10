Al menos 74 ciudadanos presentaron ante el INE su manifestación de intención para contender como candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018.

Ayer a la medianoche concluyó el plazo para registrarse. El último reporte que dio la autoridad electoral a las siete de la noche contabilizó 74 solicitudes. En las horas restantes acudió al menos otra docena de interesados.

En la lista figuran una exprimera dama, un gobernador, un poeta, un senador, una representante del EZLN, activistas, un contador, un economista, empresarios, un general y un doctor en ciencias políticas que quiere hacer al Tri campeón del mundo.

El último aspirante fue registrado a las 23:59 horas y se llama Renato Sánchez.

UN ABANICO PLURAL ASPIRA A LOS PINOS

En el grupo de al menos 74 personas que inscribieron su intención de ser candidatos independientes para contender por la Presidencia de la República el domingo 1 de julio de 2018, según el último informe oficial, hay de todo.

Hay cuatro políticos profesionales: un gobernador y un senador, entre ellos; un exestratega de un partido; un creador de un instituto político rechazado; el dirigente de un partido sin registro; un exdiputado panista; una activista; un exaspirante a asambleísta y jefe delegacional; uno que fue parte de dos agrupaciones políticas nacionales; una presidenta de una agrupación política nacional con registro ante el INE; un exaspirante a diputado local; un periodista; una médico tradicional, representante de los pueblos indígenas y del EZLN; un indigenista admirador de la figura del Tlatoani; un defensor de los derechos de los afrodescendientes; un exaspirante a presidir una comisión de derechos humanos; un abogado; un economista; cinco empresarios (dos con filias partidistas), un general retirado, una inmigrante; un poeta-dramaturgo, expresidente municipal; un académico, un profesor politécnico; un detractor de todo; un campesino-mesero-taxista-comerciante-músico; un filántropo de 37 años; un youtuber; la primera mujer que buscó una candidatura independiente con validez en una elección estatal y siete excandidatos independientes no registrados para llegar a Los Pinos en 2012.

En el último corte oficial, de las 19:00 horas, 74 personas acudieron a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que cerró anoche la inscripción de intenciones de quienes buscan ser candidatos independientes a la Presidencia.

En las horas restantes llegó al menos otra docena de interesados. Ésta es la primera vez que en México las candidaturas de esta naturaleza serán válidas.

A partir de que se entregue una constancia a los aspirantes, éstos tendrán 120 días para reunir al menos 866 mil 593 firmas, equivalentes a 1% de la Lista Nominal de Electores, que deben recolectarse en al menos 17 entidades federativas.

Hoy domingo, entre las 9:00 horas y las 14:00 horas, el INE entregará constancias a quienes podrán ir a la caza de las firmas. Si los 74 participantes, según el último corte oficial, son aprobados, éstos tendrán que reunir 64 millones 127 mil 882 firmas, lo cual representa 74% de la Lista Nominal de Electores, que es de 86 millones 659 mil 300.

Los políticos profesionales que se fueron por la vía independiente son el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco; el senador Armando Ríos Piter, Margarita Zavala, diputada federal en la LIX Legislatura (2003-2006) y Gabriel Salgado Aguilar, tres veces candidato a la gubernatura de Colima: dos por el PAN y una por Convergencia.

Édgar Ulises Portillo Figueroa es el académico, asesor de varios políticos expriistas. Alfredo Pérez Mata es el creador de un partido que no fue aceptado en el sistema. Gonzalo Navor Lanché es el creador del Partido Republicano Colosista, que no tiene registro y quien antes creó la Agrupación Política Nacional (APN) Pueblo Republicano Colosista. En 2012 aspiró como independiente a la Presidencia. Aischa Vallejo Utrilla preside la agrupación La Meta es un México Blanco.

Rodolfo Eduardo Santos Dávila, quien fue diputado panista, también aspira a la Presidencia como independiente. Wendolín Gutiérrez Mejía es la activista ligada al PAN. Jorge Cruz Gómez es quien con el membrete del PAN aspiró a ser asambleísta en el entonces DF y luego jefe delegacional en Benito Juárez.

José Francisco Flores Carballido participó en la creación de dos APN. Luis Antonio Hernández Sánchez quiso ser diputado local.

Pedro Ferriz de Con es el periodista contendiente. María de Jesús Patricio Martínez es la médico tradicionalista, vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI) ligado al EZLN. Mario Fabián Gómez Pérez es el indigenista que exalta la figura del Tlatoani. Pedro Sergio Peñaloza Pérez es defensor de los afrodescendientes; él mismo lo es. Francisco Javier Rodríguez Espejel presentó su candidatura a convertirse en ombudsman nacional. Esteban Rascón Rivera es un abogado mercantil, sin filias partidistas. Ramón José Ardavin Migoni es un economista graduado en 1968.

Los empresarios de este grupo de aspirantes son Carlos Mimenza Novelo, Alfonso Trujano Sánchez, Eustacio Salinas Treviño, Silvestre Fernández Barajas (PRI) y Gustavo Javier Jiménez Pons (PSD).

Mauricio Ávila Medina es el general del Ejército en retiro que participa por la Presidencia. María Concepción Ibarra Tiznado, conocida en San Bernardino, California, como Concepción Powell, es la inmigrante que buscará la candidatura presidencial. Ricardo Azuela Espinoza es poeta y dramaturgo, y fue presidente municipal. Luis Modesto Ponce de León es el académico contendiente. Dante Figueroa Galeana es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Héctor Luis Javalois Loranca es el detractor de todo.

Ángel Martínez Juárez es un campesino-mesero-taxista-comerciante-músico, que afirma no ser político. Marco Ferrara Villareal es el filántropo del grupo. Víctor Velázquez Guzmán es un youtuber que usa la plataforma para promover sus ideas políticas.

María Silvia de Jesús Ordóñez Hernández es la primera mujer que obtuvo un prerregistro como candidata independiente en las elecciones para gobernador de Nuevo León, en 2015.

Los excandidatos independientes al gobierno federal y del estado de Michoacán no registrados son Francisco Gerardo Becerra Ávalos, Esteban Ruiz Ponce Madrid, Jaime Antonio Rodríguez Martínez, Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, Salvador Vargas Trejo, Jean Pierre Michel Kun González y Roque López Mendoza.

SIGUEN EN LA LUCHA, AHORA SIN PARTIDO

Cuatro políticos profesionales buscan competir por la Presidencia de la República por la vía independiente. Acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) a manifestar su intención de participar en el proceso electoral 2017-2018.

Entre los políticos que buscan llegar a Los Pinos el próximo año está Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, a quien le gusta que lo llamen El Bronco. Es un político formado en las filas del PRI.

A mediados de septiembre de 2014, El Bronco renunció a ese partido, donde había militado por más de tres décadas. Fue diputado federal en la Legislatura de 92-95 y luego fue diputado local en el Congreso de Nuevo León, y en el 2000 se convirtió en alcalde de García.

Cuando supo que no sería nominado por el PRI para contender por la sucesión de Rodrigo Medina —a quien ha querido meter a la cárcel—, renunció al partido, se postuló como independiente y ganó la gubernatura. Es el primer gobernador independiente en la historia de México.

Armando Ríos Piter es otro de los políticos profesionales que decidió dejar las filas del PRD a mediados de febrero de este año para buscar la Presidencia de México por la vía independiente.

Ríos Piter no solamente es un político profesional, sino también un servidor público que ha trabajado con gobiernos de todos colores: fue asesor del entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, en los tiempos del presidente Zedillo; con el panismo, el Jaguar, como llaman al senador Ríos, fue subsecretario de Política Sectorial cuando su paisano, el guerrerense Florencio Adame, expriista, era secretario de Agricultura, con Vicente Fox.

Como perredista trabajó en el gobierno estatal de Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, como subsecretario de Desarrollo Rural.

A partir de 2009, Armando Ríos Piter entró a la política parlamentaria. Se convirtió en diputado en la LXI Legislatura y luego pasó al Senado de la República con el PRD, partido en el que militó durante 10 años.

Margarita Zavala Gómez del Campo renunció al PAN apenas el 6 de octubre pasado, luego de no haber encontrado condiciones de competencia en el partido en el que militó durante 33 años, sobre todo porque se le fueron cerrado las posibilidades, ante la creación del Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano .

Con las siglas de Acción Nacional, Zavala fue asambleísta plurinominal entre 1994 y 1997 y diputada federal en LXI Legislatura (2003-2006). Es esposa de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México entre 2006 y 2012.

Gabriel Salgado Aguilar es un político colimense que ha competido en tres ocasiones por la gubernatura de su estado natal. La primera en 1979, con las siglas del PAN, perdiendo ante Griselda Álvarez. La segunda en 1985, también por Acción Nacional, cuando perdió ante Elías Zamora Verduzco. En 2007, con la representación del partido Convergencia, compitió por la gubernatura de Colima, pero perdió ante Mario Anguiano.

Su intervención en la vida pública no acaba ahí, pues fue diputado de la LIV Legislatura del Congreso de Colima, presidente del PAN en Colima, diputado federal en 1982, presidente del PAN en Tecomán; delegado de este mismo partido en Manzanillo en 2003 y consejero estatal y nacional.

ACTIVISTAS Y LÍDERES, ENTRE LOS ASPIRANTES

Mario Fabián Gómez Pérez, originario de Jalisco, es director general de la asociación Fuente Abierta de México. En más de una ocasión se ha pronunciado por que en México se adopte un modelo de gobierno propositivo, que comparta soluciones, con un líder que modere en vez de asumir un poder absoluto, basado en el mérito, el honor y el prestigio. Es, ha dicho, la oferta de la asociación Fuente Abierta de México, la cual ahora quiere compartir con todo el país como aspirante a Los Pinos por la vía independiente.

“El Tlatoani original duró miles de años; es un sistema basado en compartir, pero también es una ciencia con base en la prueba y el error, hay conceptos —como el Tlatoani— que son milenarios, pero que estamos viendo que son las soluciones para el presente”, expresó Gómez Pérez.

En este grupo que busca la Presidencia de la República está también Pedro Sergio Peñaloza Pérez. Tiene 64 años y forma parte de la asociación civil México Negro, la cual surgió en 1997 en la llamada Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.

Se trata de una organización pionera en la lucha de los afrodescendientes de México, para que se les reconozca en la Constitución como otra etnia de la República Mexicana

Peñaloza nació en Cuajinicuilapa, Guerrero. El aspirante presidencial aseveró que tiene el apoyo de otras minorías y que busca la dignificación de éstas, que por eso se ha lanzado, por primera vez en su vida, hacia un objetivo electoral.

En 2014, Francisco Javier Rodríguez Espejel se presentó ante el Senado de la República como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque al final no lo logró.

No obstante que se inscribió para contender, el abogado mercantil Esteban Rascón Rivera se da por muerto como candidato independiente, porque el INE le está requiriendo un documento que tiene en trámite, por lo que calcula que no pasará ni siquiera el primer filtro de este domingo. Rascón tiene 45 años, es de la Ciudad de México y reconoce que en dos ocasiones apoyó por imposición a un partido, y otra por convicción, aunque no dijo a cuáles.

José Ramón Ardavin Migoni es un economista graduado en 1968. El 4 de octubre pasado este aspirante metió a la plataforma Change.org la propuesta “El trabajo del INE debe costar lo mínimo y para eso se requiere la colaboración de todos los jóvenes universitarios realizando su servicio social. No más presupuesto para una inversión pasiva que se va a la basura”, que hasta ayer lleva cinco firmas.

Ricardo Azuela Espinoza es poeta y dramaturgo; en 1973 fue brevemente presidente municipal de Silao, Guanajuato. En su currículum señala que es sobrino nieto de Mariano Azuela, novelista de la Revolución Mexicana. En abril pasado presentó su más reciente libro El Perro del sol, un poemario.

Luis Modesto Ponce de León Armenta es el académico interesado en llegar a la residencia oficial de Los Pinos y tiene un currículum de 41 cuartillas que empieza señalando que es magistrado numerario de los Tribunales Agrarios designado por el Senado de la República en octubre de 2000 y termina informando que entre 1984 y 1986 fue coordinador de los cursos de actualización en derecho fiscal, realizados en el posgrado en derecho de la U.A.T.

En 2014, luego de una crisis en el Poli, el acapulqueño Dante Figueroa Galeana fue de los personajes que se apuntaron como posibles directores de esa institución educativa.

Javalois Loranca es un chiapaneco de Tapachula, al que hace años no se le ve por esos rumbos. Sus hermanos trabajan en el servicio telegráfico y en su cuenta de Facebook Javalois, quien en abril pasado denunció ante la autoridad electoral a Andrés Manuel López Obrador por haberse calzado la banda presidencial en 2006 como presidente legítimo, escribió:

“Me formé solo en la vida, gracias a mis padres que me dieron libertad de elegir un buen camino con sus consejos. Mi dignidad no la cambio por la corrupción del mundo. No me interesa el dinero ni el poder. Me compadezco de todos aquellos de los que me odian sin haberles hecho un daño personal. Jehová es mi Dios. Y Cristo mi Señor salvador de mi espíritu”.

Ángel Martínez Juárez publicó una página de Facebook donde señala que él no es político. En cambio, expone que ha sido campesino, mesero, taxista, comerciante y músico.

“Soy un mexicano inconforme que quiere solucionar trabajando”. Es mexiquense, de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de México, pero ahora radica en Santa Rosalía, Baja California Sur.

FUERON INDEPENDIENTES; VUELVEN A PROBAR SUERTE

María Silvia de Jesús Ordóñez Hernández fue, en 2015, la primera mujer en la historia de México en inscribirse para contender por un puesto de elección popular por la vía independiente, con validez oficial; esto ocurrió en la disputa por la gubernatura del estado de Nuevo León, donde ganó Jaime Rodríguez, El Bronco.

Esta mujer de 67 años trabaja como intendente en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Según el acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), relativo a las solicitudes de registro de candidaturas independientes a diversos cargos de elección popular, formuladas por ciudadanas y ciudadanos, durante el proceso electoral federal 2011-2012, el profesor economista Francisco Gerardo Becerra Ávalos se registró el 21 de marzo de 2012 para contender por la Presidencia de México.

En el acta correspondiente este aspirante a llegar a Los Pinos ahora también en 2018 quedó registrado como el aspirante número 31 de una lista de 56 candidatos independientes, figura que no tuvo validez oficial en las elecciones pasadas.

Otro excandidato independiente a la Presidencia de la República que está inscrito en el mismo documento donde se incluye a Becerra Ávalos es Esteban Ruiz Ponce Madrid.

Él se registró el 21 de marzo de 2012 y le fue asignado el número de registro 32.

Esteban Ruiz es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, de acuerdo con su biografía, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por haberse sumado con la dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) a la Corriente Crítica encabezada por Rodolfo González Guevara en 1986, la cual posteriormente se transformó en la Corriente Democrática liderada por Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, misma que derivó en el Frente Democrático Nacional que presentó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzono como candidato a la Presidencia de la República en 1988.

Hace 11 años, en 2006, Esteban Ruiz Ponce Madrid fue postulado por la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI y electo diputado federal plurinominal por la tercera circunscripción, con sede en Veracruz. Era el suplente de Emilio Gamboa Patrón, quien fue el coordinador parlamentario del PRI en la LX Legislatura.

Jaime Antonio Rodríguez Martínez buscó en 2012 la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Según el acuerdo del Consejo General del entonces IFE 191/2012, Rodríguez se registró el 15 de marzo de 2012, y tiene el número 11 en la lista de 56 que hicieron lo mismo, aunque no tenía ninguna validez oficial.

En su intento por alcanzar la candidatura independiente, Rodríguez Martínez llamó a la formación del grupo Los Avales de Jaime Antonio y colocó videos en YouTube para explicar sus ideas.

Alejandro Daniel Garza Montes de Oca es un abogado defensor de los derechos humanos que el 22 de marzo de 2012 se inscribió ante el entonces IFE como candidato independiente a la Presidencia del país; en la lista de 56 ocupó el sitio 48. Ya volvió a inscribirse.

Salvador Vargas Trejo intentó ser otro de los candidatos independientes a la contienda presidencial de 2012, cuando la figura no existía. El hecho de que el entonces IFE no le diera el registro lo impugnó, de acuerdo con el expediente: SUP-JDC-402/2012, del 4 de abril de 2012.

Jean Pierre Michael Kun González es el nombre de otro de los aspirantes independientes que en 2012 fue registrado por el entonces Instituto Federal Electoral en la lista de presidenciables, aunque su participación no tuvo validez, como la de todos los demás.

De acuerdo con el currículo de Roque López Mendoza, este contador público de 75 años de edad, originario del municipio michoacano de Santa Ana Maya, se lanzó por la gubernatura de su estado natal en 1995, cuando esta figura aún no existía, con los siguientes argumentos:

“Todo está cambiando en México de manera vertiginosa, para lograr un futuro mejor a lo que estamos viviendo, para ello, será indispensable aplicar y practicar la democracia plena en el país.

En este aspecto, ustedes, H. miembros del Consejo General del Instituto Electoral de este estado decidirán un avance o un retroceso en la vida política de la entidad y de la nación y los efectos, en uno u otro sentidos, serán evidentes de inmediato; avanzar será validar la voluntad ciudadana; retroceder será traicionar esa misma voluntad y, con ello, tal vez se cancele nuestro futuro prometedor”.

En 2012, López Mendoza se inscribió como candidato independiente a la Presidencia de México, y quedó registrado con el número 16, el 18 de marzo de hace cinco años.

En 2003, Jorge Cruz Gómez intentó convertirse en asambleísta por el Distrito III de la Ciudad de México, y seis años después se registró como precandidato a la jefatura delegacional de Benito Juárez, según su reporte de gasto de campaña, que fue de 25 mil 476 pesos y 60 centavos. Sin embargo, con fecha 16 de agosto de 2016 aparece en una lista como militante panista, en un recurso de reconsideración ante una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SON EMPRESARIOS CON VENA POLÍTICA

Carlos Antonio Mimenza Novelo es un empresario de Quintana Roo que en febrero pasado se hizo público y mediático, primero en su estado, cuando en una conferencia de prensa denunció actos de corrupción de políticos locales; posteriormente, en un video, que circuló en las redes sociales, donde el hoy aspirante presidencial convocó a un concurso de videos.

“Regalaremos tres celulares iPhones 7 a los mejores videos que exhiban el mayor acto de corrupción de un servidor público que sea el más indignante en contra de la ciudadanía”, convocó.

En junio pasado, el empresario aumentó su fama pública cuando anunció la formación de un grupo de autodefensas en Quintana Roo —al puro estilo de las que formó Juan Manuel Mireles en Michoacán—, argumentando el descontrol de los actos de inseguridad.

Según Mimenza, un grupo de empresarios y él habían reclutado a 200 autodefensas, infiltrados entre la ciudadanía, el gobierno y la policía, desde donde le echan un ojo a los servidores públicos.

Alfonso Trujano Sánchez es otro empresario que participa como independiente. Tiene 41 años y se sabe que la mayor parte de su vida la pasó en Estados Unidos, donde estudió ingeniería civil. Según dijo cuando se inscribió ante el INE, su base de apoyo está entre los paisanos que viven en la Unión Americana. Trujano dijo ser empresario del ramo financiero.

Eustacio Esteban Salinas Treviño es un empresario de Nuevo León, que está ligado con algunos de los negocios del exgobernador Rodrigo Medina y que han sido investigados por las autoridades locales; ahora quiere ser Presidente de México.

Entre 1985 y 1987, Silvestre Fernández Barajas fue presidente de la Confederación de Cámara Industriales (Concamin) y en la LV Legislatura (1991-1994) este empresario fue diputado federal por el PRI.

Gustavo Javier Jiménez Pons es un empresario ligado al mundo del espectáculo; en 2006 participó en política como candidato externo del Partido Alternativa Socialdemócrata, mejor conocido como Partido Socialdemócrata y Campesina, por la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, elección que ganó Marcelo Ebrard.

“HAY HARTAZGO”

Uno de los candidatos presidenciales por la vía independiente, Marco Ferrara, enfatizó que no es por medio del asistencialismo como se combatirá los rezagos sociales del país.

En entrevista con Excélsior, afirmó que en su postulación no existe ningún “padrino” político y no tiene “doble agenda”.

“Hemos visto que existe un hartazgo general en el país, porque nos han fallado, es un fallo de décadas atrás. La corrupción, la inseguridad y la desigualdad tienen una prioridad subrayada que debemos trabajar en ella”, señaló.

Marco Ferrara, originario de Monterrey, Nuevo León, explicó que sostendrá encuentros con universitarios de al menos 140 escuelas del país.

El regiomontano está consciente de que juntar más de 850 mil firmas es una misión complicada; sin embargo, hablar con la verdad y hacer propuestas será su fuerte para tratar de convencer a la ciudadanía.

“Necesitamos como 11 mil firmas diarias, necesitaremos ser organizados. Esto es una cirugía, porque tenemos que ser muy estratégicos para lograr la mayor efectividad posible, vamos a lograr una red de embajadores de ‘Es hoy y es juntos’”, comentó.

“El término independiente parecería otro partido político; yo más bien me considero un ciudadano, un aspirante ciudadano, hasta que el INE nos lo confirme.

Alguno de los que se denominan independientes serán independientes en su casa, porque la verdad muchos ya son 100% del sistema y yo soy un ciudadano que me he dedicado a una fundación”, señaló Ferrara.

-Con información de Andrea Meraz

AL CUARTO PARA LAS 12… FIEBRE DE REGISTROS

El 29 de mayo pasado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) nominaron a María de Jesús Patricio Martínez como su candidata a la Presidencia de México.

Ella es una médico tradicional. Tiene 57 años de edad, es madre de tres hijos y empezó a trabajar en 1992 con medicina alternativa.

Marichuy, como es conocida en Jalisco y entre sus compañeros indígenas del CNI, fue una de las primeras indígenas fuera de Chiapas en sumarse a la lucha del EZLN en 1994, cuando estalló el levantamiento en distintos puntos de la geografía chiapaneca.

Patricio Martínez fundó y actualmente dirige la Calli Tecolhocuateca Tochan, la Casa de los Antepasados, ubicada en el centro de Tuxpan, Jalisco, y es considerada por muchos como la heredera de la comandanta Ramona, que se convirtió en un icono de la lucha zapatista, y en particular de las mujeres.

Entre el grupo de aspirantes a la presidencia de México está Wendolín Gutiérrez Mejía, exmilitante del PAN y actualmente activista. Esta abogada de 40 años, madre soltera, anunció su intención de llegar a Los Pinos en 2018, en una reunión en el salón de un hotel. Iba de vestido de largo, como de fiesta, según se aprecia en un video en internet; al frente del atril desde donde hizo el anuncio, la aspirante, profunda admiradora de Miguel Ángel Cornejo, pegó una hoja de papel bond con su nombre que apenas se ve en el video del acto, en YouTube.

En 2008, José Francisco Flores Carballido participó como secretario de prensa y propaganda en la agrupación política nacional Renovación Nacional, que fue reconocida por el IFE y recibió presupuesto, y también participó como secretario de finanzas de la estructura estatal de esa APN en Hidalgo, institución de la que su hermano Juan Antonio Flores Carballido era vicepresidente. En 2009, Renovación Nacional cambió de nombre por Transformación Nacional; también recibió dinero público y en 2010 el IFE le retiró el registro por irregularidades.

Pedro Ferriz de Con es un periodista de larga trayectoria. En agosto de 2014 dejó los micrófonos para dedicarse a lo que ahora materializa: ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

Pedro Ferriz es hijo del legendario Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la televisión mexicana, quien se dedicó a la política: en las elecciones federales de 1991 fue candidato a senador por el PRD y en 1997 fue candidato del Partido Cardenista a jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Luis Antonio Hernández Sánchez participó el año pasado en la selección de candidatos para el Congreso de Hidalgo por el Partido Nueva Alianza y quedó como suplente de Ángel Gardini Ramírez, en el distrito de Tula.

Mauricio Ávila Medina es un general en retiro, de 78 años, que inscribió su intención de contender por la Presidencia del país. Según el militar michoacano, los males de México provienen de la impunidad, la corrupción, la entrega de recursos naturales al capital extranjero y la privatización del ejido.

En marzo pasado, en una entrevista con Jesús Aranda, recién fallecido periodista de La Jornada, el militar develó sus intenciones del ir por la Presidencia de México.

María Concepción Ibarra Tiznado es originaria de Michoacán pero emigró a Estados Unidos. Su vida la ha realizado en el condado de San Bernardino, California, y es una empresaria exitosa. En la comunidad estadunidense es conocida como Concepción Powell. En su página de internet se define como “experta en los retos socioeconómicos y políticos del siglo XXI”.

Marcos Ferrara Villarreal es presidente de las fundaciones Vicente Ferrara y En Nuestra Manos. En el Museo Memoria y Tolerancia, donde hizo pública su intención de competir por la Presidencia de México, dijo que sería muy difícil llegar a Los Pinos, pero que haría la lucha.

Víctor Velázquez Guzmán es un youtuber con pocas visitas a sus videos, aunque desde esa plataforma es donde envía sus mensajes de lo que el plantea como un cambio en la política mexicana.

Édgar Ulises Portillo Figueroa es el exestratega del Partido Centro Democrático, fundado por Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard en 1999, que ahora quiere ser Presidente de México.

El currículum de este doctor en ciencias políticas y académico en la Universidad Autónoma del Estado de México incluye que trabajó como director de planeación del CEN del Partido de Centro Democrático en el periodo 1999-2000, el tiempo de vida de ese partido.

Portillo fue el encargado de confeccionar el Plan de Desarrollo Social de Marcelo Ebrard cuando éste fue candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 2000.

El candidato independiente fue secretario técnico de análisis político de Camacho Solís cuando el exregente del Distrito Federal fue candidato a la Presidencia de México en 2000 por el Partido de Centro Democrático. También fue asesor de asuntos públicos de Alejandro Rojas Díaz Durán, actualmente uno de los hombres más cercanos al delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

En una entrevista con Publimetro, con motivo de su aspiración presidencial, Portillo destacó que entre sus propuestas está hacer a la Selección Nacional de Futbol campeona del mundo, al considerar que una nación se forja con victorias y ganadores.

Alfredo Pérez Mata es un abogado que trabajó en el Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana, que en 1996 intentó que la autoridad electoral inscribiera el partido que él creó y que llamó Partido del Pueblo Águilas Mexicanas, un instituto de corte nacionalista con tintes antisemitas.

El líder de las Águilas Mexicanas se autodenomina como “guardián de la nación y defensor de la patria mexicana, nacionalista, socialista, capitalista; incorruptible e implacable”. Dice que solamente cree en México; que ama el Himno Nacional, la Bandera mexicana y el Escudo Nacional.

Navor Lanché no solamente es fundador de la agrupación política nacional Pueblo Republicano Colosista, que obtuvo registro ante el IFE, sino que luego creo el Partido Republicano Colosista, el cual no tiene registro, sino que además, el 21 de marzo de 2012 se registró ante el IFE como candidato independiente a la presidencia, con el número 35 de 56.

Aischa Vallejo Utrilla preside la agrupación política nacional La Meta es un México Blanco. Es chiapaneca, de Comitán, donde tiene una relación cercana con Érika Hernández Gordillo, sobrina de Elba Esther Gordillo.

De última hora se inscribieron para obtener una candidatura independiente a la Presidencia de México Manuel Antonio Romo Aguirre, presidente del Comité Directivo Nacional de Jornada Ciudadana, quien públicamente manifestó que su organización está en favor de los candidatos independientes en México.

También está en la lista Antonio Zavala Mancillas, quien es director de la escuela de cultura marcial Dante Alighieri.

José Antonio Jaime Reynoso, notario público 43 con sede en Zapopan, Jalisco, es otro de los que buscan un sitio en la boleta presidencial. Según información de algunos medios, éste fue denunciado por la alcaldía de Zapopan en 2015 por un presunto fraude catastral.

Otro de los aspirantes es Juan Manuel Escoto Tafoya, un entusiasta de los independientes. El 5 de septiembre dejó un post en favor del diputado Pedro Kumamoto: “Ayudemos a cambiar a México; quizás el camino no le será fácil, pero sin gente como él que se sume participando y arriesgando por hacer un cambio de verdad no podremos hacer nada para poner fin a todos estos dinosaurios políticos que no dejarán de ver por el bien de muy pocos y olvidados de todo el resto del pueblo… saben dónde es que se puede firmar para apoyar esta nueva corriente política en México”.

Fernando Eduardo Jalili Lira es un empresario de productos cárnicos.

Mientras que Porfirio Moreno Jiménez ya estuvo dentro de la política como candidato independiente. El año pasado intentó llegar a la candidatura para la gubernatura del estado de Hidalgo, pero no alcanzó el 3% de las firmas del padrón electoral de esa entidad, que era de 57 mil 900 firmas.

Paul Leonel Parra Venegas se describe en su perfil de Facebook como un ciudadano preocupado por el desarrollo de México, que ve la disminución de la oportunidad laboral, falta de desarrollo y educación deficiente.

Asegura en su cuenta de esa red social que pretende reactivar con profesionalismo todas las áreas, dando oportunidad a generar más empleos permanentes.

“El apoyo a comerciantes impulsará el desarrollo económico nacional y familiar con educación bien estructurada. Evitar la emigración de nuestra población a otro país con oportunidades nacionales será mi principal objetivo al inicio de mi administración, la población somos todos, México es su población”, escribió.

Roberto Quezada Aguayo, un contador público, no es nuevo en la política. Hace tres años se lanzó a buscar una candidatura ciudadana en la elección de diputados, y lo consiguió, por el IV Distrito de Saltillo, Coahuila, después de pelear su registro ante el Tribunal Electoral del Estado.

En la lista de contendientes están también Simón Pérez Torres, María Elena Rodríguez Campa Romo, Héctor Ramón Othón López, Manuel Orozco Ortiz y Miguel Ángel Luna Vilchis, Jesús Padilla Castillo, Raúl Céspedes Martínez y Alexis Figueroa Vallejo.

Asimismo, Genaro Martínez Moctezuma, Sergio Guillermo Ramírez Ojeda, Enrique Tapia Rivera, Pablo Fuentes Soto, Pablo Jaime Delgado Orea, Armando Narciso Ortega Torres, Carlos Benítez Nengua, José Saldivar Olague, Jorge Luis Trejo Alvarado, Gerardo Dueñas Bedolla, Jesús Alfonso Pérez García, Rafael Cruz Ramírez, Raúl Pérez Alonso, Francisco Javier Becerril López, Amado Eliezer Zenteno Ugalde y Juan Hernández Álvarez.

Con información de Excélsior