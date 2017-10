Rafa Márquez podría ser fichado en Club de Cuervos

¿Rafa Márquez, fichaje de Club de Cuervos?

Aún no es oficial, pero ya el elenco de Club de Cuervos alista fechas para estar en una cuarta temporada en la cual los hermanos Iglesias, Chava e Isabel (Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño) volverán a pelearse por el equipo de sus amores. Como sea, hasta la presencia ocasional del futbolista Rafa Márquez ha generado más expectación y se dice que podría regresar para la nueva entrega ¿será?

Manzanero, Luis Miguel y la ingratitud.

A propósito de la celebración que tendrá Armando Manzanero en Chichén Itzá el próximo 3 de febrero de 2018 con artistas invitados como Alex Lora, Lila Downs y Natalia Lafourcade, se le preguntó al autor si Luis Miguel podría asistir al mismo, ya que en el pasado trabajaron juntos. La respuesta de Manzanero fue clara: “Primero pasa un elefante por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por su prójimo, mire usted: dejó mal a un señor que es grandioso que es Alejandro Fernández, si eso hizo ¿qué se puede esperar? Yo creo que hay gente que no conoce el agradecimiento, no quiero hablar de él pero pienso que… ¡qué pena!”.

Camila Sodi y su ímpetu filantrópico.

Cercanos a Camila Sodi afirman que la actriz tuvo pequeños problemas tras denunciar que Coca Cola había colocado expendedores de agua, la cual vendían, en un albergue para damnificados en Juchitán, Oaxaca. Pero la actriz no quita el dedo del renglón y asegura que, ya sea de una manera u otra, seguirá ayudando a los afectados por los sismos.

Julián Gil no quiere acuerdo en lo oscurito con Marjorie.

El pleito entre Julián Gil y Marjorie De Sousa está en uno de sus puntos más conflictivos. Nos dicen que una opción sería que la ex pareja llegara a un acuerdo de confidencialidad para destrabar la demanda por la custodia de Matías, su hijo. Pero es Gil quien ha dicho que no, que luego de la filtración del audio de una llamada de él con su abogado, ha decidido que todos los acuerdos con Marjorie sean públicos.