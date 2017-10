Justifica PRD casa de 13 mdp de Barrales en las Lomas

Líderes de distintas corrientes al interior del PRD justificaron que la presidenta nacional de su instituto político, Alejandra Barrales, tenga una casa en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec con un valor de 13 millones de pesos, debido a que es consistente con sus ingresos; sin embargo, cuestionaron que esto puede generar una percepción de incertidumbre entre la población, al ser una dirigente de izquierda.

En entrevista, el líder de IDN, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que aunque se pueda justificar la adquisición de esta propiedad, genera incertidumbre en la percepción y cuando se es un líder de izquierda no es recomendable ser tan ostentoso.

“Con la reserva de que se pueda justificar, genera una percepción de incertidumbre entre la población y más estando en un partido de izquierda, aunque sea producto del propio esfuerzo y trabajo. No es recomendable ser tan ostentoso, aunque cada quien tiene libertad de tener las comodidades como sus posibilidades económicas lo permitan”, aseguró Sánchez Camacho.

Por su parte, Vladimir Aguilar, integrante de la corriente Foro Nuevo Sol, aseguró que aunque los líderes de partidos sean de izquierda o derecha, si sus bienes son obtenidos legalmente, no tiene nada de malo.

“A mí me parece que de izquierda o de derecha, mientras los bienes sean legalmente obtenidos, no hay nada de malo, el problema es cuando encontramos irregularidades porque si nos vamos a revisar a toda la clase política de México, me gustaría ver cuántos tienen casas hasta más caras o propiedades con más valor de todos los partidos”, explicó Vladimir Aguilar.

Agregó que a la presidenta nacional del PRD le quedan 60 días en el cargo y sabe que está expuesta al escrutinio público, por lo que debe estar dispuesta a demostrar la fuente de sus recursos.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie que cometa algún tipo de irregularidad, si se comete una irregularidad por supuesto, del partido que sea, deben ser castigados como la ley lo establece, pero sí es legal me parece más un asunto más político que jurídico o de transparencia”, dijo el integrante de Foro Nuevo Sol.

En tanto, Fernando Belaunzarán, vocero de la corriente de Galileos, también justificó la casa de Barrales y dijo que es producto de todos los cargos que ha tenido a nivel local y federal, pero criticó que los ingresos de los funcionarios en México son muy altos y deben regularse.

“Alguien que ha estado desde antes de este siglo en puestos muy altos, pues llega a tener un patrimonio alto. La política en México sirve, como están los sueldos, para tener altos ingresos y acumular riqueza y ese es un mal sistémico, tenemos que revisar los ingresos de toda la clase política en México, son muy elevados. La crítica es válida, pero debe hacerse al conjunto de la clase política que paga en exceso a los altos funcionarios”, dijo el ex diputado federal.

Belaunzarán agregó que no es “ofensivo” que Alejandra Barrales tenga esta propiedad, lo que lastima a los ciudadanos son los altos sueldos de los funcionarios. Pero sí ve un ataque del gobierno federal al Frente Ciudadano por México.

“Yo veo una operación de Estado contra el Frente, hasta César Camacho propone algo que es insólito, es la primera vez que se pide una comisión para investigar un particular porque Anaya no es un servidor público y él es el coordinador del PRI. Yo sí veo una andanada contra el Frente”, dijo Belaunzarán.

Asimismo, Camerino Márquez, integrante de ADN, consideró que esto es parte de un nuevo ataque del gobierno contra los integrantes del Frente Ciudadano por México y exigió que también se revisen las cuentas de los demás líderes políticos.

“En la nota explica en buena medida cómo se pudo financiar la adquisición de ese inmueble. Lo que me genera sospechosismo es cómo algunos dirigentes del Frente Ciudadano por México han estado en una escalada de golpeteo mediático”, aseguró el ex representante del PRD ante el INE.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales dijo que la casa de 13 millones de pesos que tiene en las Lomas, así como su patrimonio, son consecuencia de una vida de trabajo. “A diferencia de otros, yo puedo demostrar que todo lo que tengo, que todo mi patrimonio, es consecuencia de una vida de trabajo y puedo demostrar que no he parado un solo día”, díjo a través de un video.

Con información de El Universal