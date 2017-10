La seguridad del exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, detenido y encarcelado por presunto peculado, es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, afirmó su abogado Rafael Rodríguez.

“Cuando estás privado de tu libertad, como tú no estás voluntariamente, quienes deben estar preocupados por el cuidado, es quien te cuida, porque ellos son responsables de tu seguridad, bienestar”, aseguró al entrar al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), de Ciudad Victoria.

“Ellos tienen que ver que no te vayas a enfermar, que no es te vaya a pasar algo adentro, (que) te estén viendo constantemente los médicos, es responsabilidad de autoridades del penal”.

Rodríguez señaló que el Congreso estatal, durante el gobierno de Tomás Yarrington, aprobaron la creación del fideicomiso y el precio de la venta del terreno de mil 600 hectáreas, caso por el que el priista fue detenido y encarcelado.

“Años después, esa empresa la vende a otra empresa, es un acto entre particulares, si acaso hubiera peculado en el 2002, que es una distracción de un bien o recurso, fue en el 2002, el peculado es un delito de servidores públicos, en el año 2002 el ingeniero (Hernández) no era servidor público.

“Después, hasta 2007 esos terrenos son vendidos por esa empresa a otra empresa y, en esa empresa, él no es socio, no es accionista, no tiene vinculaciones comerciales”, justificó el litigante.

Los testimonios, dijo el abogado integrante de un equipo de cinco defensores, serán parte esencial de la defensa para comprobar la supuesta inocencia del priista encarcelado.

Al menos tres personas que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ofrece a la autoridad jurisdiccional como testigos, están muertas, por lo que insistirán en esos puntos para defender al exgobernador tamaulipeco.

“Hay constancias que ni siquiera corresponden, que esos testigos rinden testimonio de ese acto del 2007, hasta el 2013, y que extrañamente esa gente ya no está viva.

“Trajimos un perito, es el presidente de peritos en el estado y determina que esas constancias tienen, a lo sumo, un mes de haber sido insertadas y firmas que no corresponde a los testigos”, aseveró.

El integrante de la defensa de Hernández dijo que está abocado en la obtención de los amparos federales, para obtener la libertad de su cliente y protegerlo de órdenes de aprehensión futuras por otras investigaciones.

