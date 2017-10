Muerte de vocalista de Cuisillos fue “mala suerte”: Manager

Francisco Ernesto Ruiz, uno de los vocalistas de la Banda Cuisillos, fue asesinado ayer a balazos en su domicilio. Las versiones en torno a su homicidio no son claras.

La Fiscalía de Jalisco descartó la hipótesis del intento de robo. En un comunicado, la dependencia precisó que los hechos ocurrieron en la calle Samuel Ramos al cruce con Monte Olivetti.

“De acuerdo con las primeras pesquisas, se ha podido establecer que el hombre fue atacado a balazos de forma directa por varios sujetos que arribaron al domicilio y lo agredieron con armas de fuego y se dieron a la fuga. En la escena se encontraron casquillos de arma de fuego”, detalló la Fiscalía.

Aun cuando se sigue investigando las razones, Hugo León, representante del grupo jalisciense, consideró que este hecho no tiene que ver con el género grupero.

“Fue en su casa, estaba descansando, estaba con su familia. Es un hecho aislado, le tocó a un grupero pero es aislado, le tocó una mala suerte”, explicó vía telefónica.

“Estuvimos ahí en el lugar de los hechos, recogieron el cuerpo, se lo llevaron y pues lo único que decía la esposa fue que ella dijo que había sido un asalto, la verdad yo desconozco y yo no quise preguntarle por respeto a la familia. Yo fui como un amigo a apoyar moralment qué fue lo que pasó. Estaba con su familia en su casa”, detalló.

Ruiz, quien llevaba dos años con el grupo luego de haber pertenecido a la banda Fresnito, perdió la vida mientras descansaba luego de una serie de presentaciones. Su representante aseguró desconocer la línea de investigación, pues sólo ha podido hablar con su esposa y los padres del cantante.

“Hablé con ella muy poco porque estaba muy mal. Estaba prácticamente a ocho o diez días de haberse cambiado a esa casa, entonces yo no sabía en dónde vivía. Fue muy poquito lo que hablé con ella. Tuve la oportunidad de platicar con los papás de Ernesto y están muy consternados”.

León dijo que los integrantes se encontraban descansado luego de los shows que habían tenido el fin de semana pasado y que, incluso, los planes para sus próximos shows siguen en pie.

“Nos ofrecieron que si queríamos cancelar o algo, pero pues son muchas cosas y por respeto también a la gente,a los empresarios y la gente está con nosotros; dijeron: ‘lo que ustedes decidan’ y la verdad es que así es esto, el show debe de continuar”, señaló.

La última vez que el representante tuvo comunicación con Ruiz fue el lunes. Negó que él o cualquier otro integrante del grupo tuviera problemas con alguien.

“La verdad es que era un chavo muy sano. Se llevaba súper bien y admiraba que se llevara así con su esposa, era una familia y un matrimonio muy joven. Llegó a llevar a su esposa, lo que muy pocos artistas hacen, a las grabaciones de los videos, era un gran tipo”.

Se consterna el medio grupero. El cantante Julión Álvarez mandó sus condolencias a la familia del cantante. Sin ahondar en detalles, dijo que la situación del país no es la idónea, por lo que regresar a casa es una bendición.

“Tenemos 10 años de carrera y ha habido tiempos difíciles en nuestro país y yo digo, qué tipo de protección o de cuidado tendría, es imposible. Dios nos permite trabajar y regresar a casa siempre”.

El cantautor Temo Márquez no quiso vincular el homicidio el género grupero, sino como producto de la delincuencia.

“Nuestro país tristemente está pasando por una ola de violencia y un montón de cosas que me hacen creer que ya se está acabando el mundo; no puede ser que haya tantas cosas, tan seguido, y no solamente en el género grupero

“La gente sale a la calle y no sabe si te van a asaltar o qué. Aquí fue todavía peor, porque fue dentro de su casa. Como que nuestras autoridades es momento de que hagan algo sí o sí. Ya es demasiado”, lamentó.

Mimoso, ex integrante del Recodo, se mostró consternado: “Aldo —integrante de su banda que fue asesinado en 2014— no merecía que nadie le quitara la vida, que sea por voluntad de Dios”.

Los integrantes de la explosiva Banda del Maza lamentaron el asesinato y pidieron al gremio seguir trabajando: “No nos da miedo, para nada, la gente, nosotros lo que queremos es hacer música regional”.

