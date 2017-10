Green Day continúa dando sorpresas a sus fans, y en esta ocasión anunció el lanzamiento de un álbum que compila los mejores éxitos que han tenido a lo largo de toda su carrera.

“Greatest Hits: God´s Favorite Band” es el nombre de esta recopilación que incluirá 22 canciones como ‘Basket Case’, ‘Welcome To Paradise’, ‘American Idiot’, ‘When I Come Around’, entre otras. Además contará con dos nuevos temas‘Back In The USA’ y una nueva versión de ‘Ordinary World’ con la cantante de country Miranda Lambert.

El álbum estará disponible a partir del próximo 17 de noviembre de manera digital, en CD y una versión deluxe que incluye un vinilo, playera, sudadera, parches y tres veladoras con la imagen de los integrantes, y se puede pre ordenar en la página de la banda: http://store.greenday.com



Te dejamos el tracklist de God´s Favorite Band:

01 2000 Light Years Away

02 Longview

03 Welcome To Paradise

04 Basket Case

05 When I Come Around

06 She

07 Brain Stew

08 Hitchin’ a Ride

09 Good Riddance (Time of Your Life)

10 Minority

11 Warning

12 American Idiot

13 Boulevard of Broken Dreams

14 Holiday

15 Wake Me Up When September Ends

16 Know Your Enemy

17 21 Guns

18 Oh Love

19 Bang Bang

20 Still Breathing

21 Ordinary World (featuring Miranda Lambert)

22 Back In The USA

Con información de Excélsior