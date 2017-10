Eduardo Zamora, padre de un alumno del colegio Enrique Rébsamen, aseguró que la administración de la escuela les exigía pagar en efectivo distintos servicios educativos.

Además, dijo que como las autoridades del plantel no les entregaban a los papás factura o recibo de algún tipo, no descartó que el colegio evadiera impuestos.

“Por los libros, por los que pagamos cuatro mil 500 pesos, no te daban factura; de los talleres no te daba factura y de la colegiatura, a menos de que le insistieras mañana, tarde y noche, te daban factura”, aseguró en entrevista con Excélsior.

También cuestionó la procedencia del dinero con el que la directora y dueña del Rébsamen, Mónica García Villegas, pagará a su representante legal, Javier Coello Trejo.

“¿Cómo paga una maestra, la dueña de un negocio, los servicios de un abogado así? Pues réstenle a 120 (mil pesos) seis mil y se quedó con 112 mil, no pagando impuestos”, dijo Zamora en referencia a el costo de las pólizas de seguro colectivo que adquirió la escuela y el monto que se les cobró a los papás por ese concepto.

Señaló que la elección de la dueña del colegio de nombrar a Coello Trejo su abogado, sirvió de motivación para que la comunidad de padres se fortalezca y continúe luchando para que se castigue a los responsables de las presuntas omisiones en la construcción del inmueble, que colapsó con saldo de 26 muertos.

“Lo digo a título personal: Mónica hizo una muy buena decisión, pero nosotros también tomaremos muy buenas decisiones para los cinco, diez o 50 padres que estemos en esta lucha; lo decidiremos en conjunto.

No nos vamos a cansar, no quiero un departamento en Nueva York ni nada. Mi única pretensión es decirle a mi hijo que a la próxima escuela a la que vaya será segura y que encontramos la verdad. Que no suceda como la guardería ABC, que a ocho años de la tragedia hay muy pocos responsables con cargos menores” señaló.

Por la mañana Zamora también afirmó que hace falta apoyo de las autoridades de todos los niveles para que los menores que sobrevivieron al derrumbe y las familias enfrenten las secuelas.

“Existen muchas interrogantes, pero no hay ninguna respuesta a los padres de familia a un mes de la tragedia. Es necesario que las autoridades informen de qué manera se va a ayudar a las personas afectadas, ya que todavía existen niños hospitalizados.

Se dice que queremos becas para todos, pero no es cierto. Queremos que haya un plan, un protocolo para que no vuelva a suceder esto. Nosotros ya salimos a dar la cara, hemos salido a decir aquí estamos. Los responsables no aparecen. Ninguna autoridad dice: ‘vamos a informar’”, dijo ayer en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.