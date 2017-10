Hace 18 años, cuando muchos de nosotros todavía no alcanzábamos la mayoría de edad, llegó una película que nos situó en un mundo donde la diferencia entre realidad y la simulación era prácticamente imperceptible.

Dirigida por los entonces hermanos Wachowski (ahora hermanas), Matrix se convirtió en un referente del cine de principios del nuevo milenio, y como tal, adquirió una gran cantidad de fans alrededor del mundo.

La historia cerró bien, nos mostró un final para el protagonista y en general quedamos satisfechos, pero como estamos en una época donde lo retro está de moda, muy pronto comenzaron a aparecer rumores sobre un posible reboot de esta película.

Después de muchas discusiones, por fin es oficial y se confirma que ya están trabajando en un script.

Que empiece el rage. Imagen: Warner Bros.

Zack Penn, quien trabajó en Avengers, confirmó a través de su cuenta de Twitterque actualmente trabaja en un guion basado en el universo creado por las Wachowski, aunque hizo un par de aclaraciones que vale la pena leer antes de enojarte.

Sí, estoy escribiendo algo. No un reboot, no una continuación, vean Animatrix, lean los cómics para ver lo que las Wachowski hicieron.

El guion en producción no es una película. No hay casting, director, el estilo no se ha definido. Nada que ver aquí amigos… aún.

No necesito poner actores o a alguien, porque todavía no hay nada. No es un reboot o una reimaginación, no habrá un “re casting”.

Este no es el punto del proceso en el cual se toman esas decisiones. Hay muchos “aros que saltar”, el primero soy yo.

Estas aclaraciones nos dejan bastante tranquilos, pero hacen que tengamos algunas dudas, pues si todavía no hay nada seguro, ¿por qué empezó a escribir el guion?

Cabe la posibilidad de que el proyecto en el cual está trabajando haya sido rechazado por la productora, o que se trate de un primer bosquejo al cual le pueden hacer modificaciones para que sea aceptado.

Nos agradó mucho que mencionara a Animatrix, pues podría indicar algo bastante interesante sin meterse con la historia original, pero ya veremos.

Gracias, Slash Film

Con información de Excélsior