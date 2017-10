GCDMX solicita mil mdp de presupuesto para reconstruir la ciudad

El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Édgar Amador Zamora, pidió a los diputados federales que les autoricen mil millones de pesos con cargo a la deuda de la capital del país para el Presupuesto de Egresos del 2018 para atender las afectaciones que tuvo la infraestructura pública por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

En una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, dijo que con estos mil millones de pesos le ayudarían mucho a la Ciudad de México, no le generarían un quebranto a las finanzas de la capital del país y no sería un esfuerzo fiscal para Hacienda.

Explicó que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos se envió una deuda no mayor al 2% que eran 4 mil 500 millones de pesos, pero no había pasado el sismo, por eso ahora se están solicitando este aumento de la deuda. También pidió por lo menos los mil 200 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México.

“La Ciudad le autorizamos un techo de mil millones de pesos de deuda superior no se va a sobrendeudar, estamos dentro del Sistema de Alertas de Hacienda, consta en tres semáforos y los tres semáforos de la ciudad están en verde, no tiene ningún problema en la sustentabilidad de la deuda, los ingresos están creciendo a una tasa de más del más del doble de lo que crecen los ingresos, la deuda es absolutamente manejable, se dedicaría exclusivamente a la atención de la afectación de la infrestructura pública resultado de las contingencias naturales y creo que le haríamos un favor importante a la Ciudad y no sería un esfuerzo fiscal para Hacienda y no representaría un quebranto para los ciudadanos de la Ciudad”, dijo Edgar Amador.

Edgar Amador adelantó que la administración de Miguel Ángel Mancera no pretende gastarse los 9 mil 400 millones de pesos que se tienen para la reconstrucción debido a la posibilidad latente que hay de que pudiera venir otro sismo de altas magnitudes.

Explicó que hay estudios de la UNAM que documentan que podría ocurrir otro sismo de más de 8 grados y buscan terminar la administración con, al menos 3 mil millones de pesos para que haya un fondo. “Si tiembla mañana y nos gastamos los 9 mil lo vamos a lamentar”.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene disponibles 9 mil 400 millones de pesos para la reconstrucción de inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre.

Reorientación del gasto

El funcionario local informó que en el Gobierno de la Ciudad de México están implementando un programa de austeridad o reorientación del gasto para que se pospongan actividades o construcciones que pueden esperar y redirigirlo para atender la emergencia. Pidió a los legisladores que “etiqueten” los recursos para que los delegados no lo puedan usar para otros fines.

