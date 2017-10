Al fin hubo justicia para mi hija Dafne: Zoila Bengoechea

“Finalmente se logró justicia para mi hija Dafne Carreño Bengoechea, el juez sentenció a 78 años a su asesino, mi hija podrá descansar en paz”, aseguró Zoila Bengoechea Espitia.

Indicó que por cuatro años estuvo luchando contra la corrupción, el tráfico de influencias, para lograr la sentencia, y aunque aún no termina el proceso, ya se logró este avance para que el caso no quede en la impunidad.

Dijo que el dolor no se terminará porque esto no le devuelve la vida a su hija, pero se aplicarán las leyes, “creo en las autoridades actuales que sentenciaron, y responsabilizó a la familia del asesino de cualquier cosa que me suceda o a mi hijo”.